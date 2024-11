Второй сезон сериала The Last of Us выйдет весной 2025 года

Утомительное ожидание выхода продолжения успешной экранизации The Last of Us от HBO подходит к концу. После долгого перерыва, вызванного забастовками гильдии актёров и сценаристов, а также продолжительных съёмок, авторы наконец-то готовы назвать более конкретную дату выхода. Согласно официальному анонсу, второй сезон The Last of Us начнёт выходить весной следующего года.

Помимо этого, HBO выпустила короткий тизер новых эпизодов, который можно увидеть выше. В ролике показаны несколько знакомых кадров из оригинальной игры, включая заснеженные окрестности Джексона.

Как сообщается, второй сезон сериала снова будет следовать сюжету оригинальной игры. Однако создатели обещают значительно расширить историю, добавив больше предыстории ключевых героев, включая Джоэла. Об этом лично сообщил Нил Дракманн, глава Naughty Dog, который отвечал за игровую франшизу и выступает одним из сценаристов шоу.

"В этом сезоне есть вещи, которые меня очень волнуют — моменты, на которые мы намекали, — особенно одна сцена, которая, как мне кажется, порадует поклонников игры. Она раскрывает множество деталей предыстории персонажей, которые мы не могли показать в игре," — сказал он.

Кроме того, адаптация второй части The Last of Us будет разделена на несколько сезонов, поэтому во втором сезоне зрителей ожидает лишь часть экранизации основной истории.