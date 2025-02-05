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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 321 оценка

Второй сезон The Last of Us покажет "довольно жестокие" сцены и вырезанный контент из игры

butcher69
Новости

Во втором сезоне The Last of Us появятся не только сцены, основанные на сюжете видеоигры, но и вырезанный контент, который изначально не был включен в The Last of Us Part 2. Об этом рассказал Нил Дракманн, глава Naughty Dog и шоураннер сериала, в интервью Entertainment Weekly.

По его словам, зрителей ждут довольно жестокие сцены, а также восстановленные эпизоды, которые были вырезаны из оригинала, но частично появились в ремастере для PS5. Среди них:

  • Вечеринка в Джексоне – беззаботный момент из жизни персонажей,
  • Охота – сцена, где Элли преследует кровавого кабана,
  • Канализация Сиэтла – напряженный эпизод с зараженными.

Также Дракманн намекнул, что второстепенный персонаж, который лишь упоминался в игре, появится в сериале, подобно тому, как это было с Фрэнком в первом сезоне.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Секас с мужебабом будет обязательно значит // Саша Зеленый

0
My life is a game

кстати, вот откуда это взяли в сериале, если в игре вообще все не так

я когда проходил оч удивился

проходил 1 часть позже 1 сезона сериала

0
Пользователь ВКонтакте

Не будет. Мужебаба заменили на какую то обычную девку // Александр Ковалёв

0
User_200
0
User_200

Что будет делать Джоэл, когда встретит

0
Jayne Cobb

Дополнительная сцена с клюшкой что ли...

0
Пользователь ВКонтакте

Че, джоэл будет чистить дымоходы? // Руслан Варнин

0
Случайный Игрок

Ему будут

1
Кроллег Случайный Игрок

При чём Эбби.

0
Случайный Игрок

"довольно жестокие" сцены

Довольно жёсткие сцена джоела с бородочами? Мы так и поняли.

0
User_200

Не собираюсь смотреть сериал пока не добавят ее

-1
My life is a game

отлично, в апреле выход порта и выход 2 сезона
сначала лучше игру пройти или сериал интересно)

-3