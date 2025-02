Второй сезон The Last of Us покажет "довольно жестокие" сцены и вырезанный контент из игры

Во втором сезоне The Last of Us появятся не только сцены, основанные на сюжете видеоигры, но и вырезанный контент, который изначально не был включен в The Last of Us Part 2. Об этом рассказал Нил Дракманн, глава Naughty Dog и шоураннер сериала, в интервью Entertainment Weekly.

По его словам, зрителей ждут довольно жестокие сцены, а также восстановленные эпизоды, которые были вырезаны из оригинала, но частично появились в ремастере для PS5. Среди них:

Вечеринка в Джексоне – беззаботный момент из жизни персонажей,

Охота – сцена, где Элли преследует кровавого кабана,

Канализация Сиэтла – напряженный эпизод с зараженными.

Также Дракманн намекнул, что второстепенный персонаж, который лишь упоминался в игре, появится в сериале, подобно тому, как это было с Фрэнком в первом сезоне.