Второй сезон The Last of Us покажет "довольно жестокие" сцены и вырезанный контент из игры

Во втором сезоне The Last of Us появятся не только сцены, основанные на сюжете видеоигры, но и вырезанный контент, который изначально не был включен в The Last of Us Part 2. Об этом рассказал Нил Дракманн, глава Naughty Dog и шоураннер сериала, в интервью Entertainment Weekly.
По его словам, зрителей ждут довольно жестокие сцены, а также восстановленные эпизоды, которые были вырезаны из оригинала, но частично появились в ремастере для PS5. Среди них:
- Вечеринка в Джексоне – беззаботный момент из жизни персонажей,
- Охота – сцена, где Элли преследует кровавого кабана,
- Канализация Сиэтла – напряженный эпизод с зараженными.
Также Дракманн намекнул, что второстепенный персонаж, который лишь упоминался в игре, появится в сериале, подобно тому, как это было с Фрэнком в первом сезоне.
Секас с мужебабом будет обязательно значит // Саша Зеленый
кстати, вот откуда это взяли в сериале, если в игре вообще все не так
я когда проходил оч удивился
проходил 1 часть позже 1 сезона сериала
Не будет. Мужебаба заменили на какую то обычную девку // Александр Ковалёв
Что будет делать Джоэл, когда встретит
Дополнительная сцена с клюшкой что ли...
Че, джоэл будет чистить дымоходы? // Руслан Варнин
Ему будут
При чём Эбби.
"довольно жестокие" сцены
Довольно жёсткие сцена джоела с бородочами? Мы так и поняли.
Не собираюсь смотреть сериал пока не добавят ее
отлично, в апреле выход порта и выход 2 сезона
сначала лучше игру пройти или сериал интересно)