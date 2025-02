Второй сезон The Last of Us стартует в апреле

HBO объявила точную дату выхода второго сезона сериала по игре от Naughty Dog — The Last of Us. Шоу получит продолжение уже 13 апреля 2025 года, а события развернутся спустя пять лет после окончания первого сезона.

Warner Bros. Discovery ранее заявили, что новые эпизоды выйдут в апреле. Это связано с тем, что создатели сериала хотят побороться за премию Primetime Emmy Awards. Во втором сезоне будет всего семь эпизодов, и он должен завершиться до 31 мая 2025 года.

Второй сезон шоу будет основан на событиях The Last of Us: Part II, которая также выходит на ПК в апреле этого года. Однако в сериал попадут далеко не все события игры — авторы рассчитывают создать как минимум еще один сезон.