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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 340 оценок

Второй сезон The Last of Us стартует в апреле

Simple Jack
Новости

HBO объявила точную дату выхода второго сезона сериала по игре от Naughty DogThe Last of Us. Шоу получит продолжение уже 13 апреля 2025 года, а события развернутся спустя пять лет после окончания первого сезона.

Warner Bros. Discovery ранее заявили, что новые эпизоды выйдут в апреле. Это связано с тем, что создатели сериала хотят побороться за премию Primetime Emmy Awards. Во втором сезоне будет всего семь эпизодов, и он должен завершиться до 31 мая 2025 года.

Второй сезон шоу будет основан на событиях The Last of Us: Part II, которая также выходит на ПК в апреле этого года. Однако в сериал попадут далеко не все события игры — авторы рассчитывают создать как минимум еще один сезон.

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-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Grognac

буду смотреть только при замене актрисы играющую Элли...на вот эту хотя бы....если нет тогда в унитаз этот сериал

8
grobor root

Феминистки и глиномесы шоколадного цвета, тебя минусуют

4
askazanov

Этот сериал уже давно в унитазе плавает, но как говорится: амно не тонет! )))

2
luVol

Дерьмо случается

2
askazanov

Может пора переименовать в "приключения Некрасивой девочки" ))))

-1