Вышла новая серия The Last of Us с "той самой" сценой

Как и ожидали фанаты игровой серии, вторая серия нового сезона адаптации The Last of Us от HBO содержит «ту самую» сцену. Эпизод, вышедший в эфир 21 апреля, без долгих предисловий и сантиментов показал ключевой, трагический и крайне противоречивый момент из игры The Last of Us: Part 2 – смерть Джоэла Миллера от рук Эбби, мстящей за своего отца.

Хотя сцена немного отличается от первоисточника, ее суть и шокирующий эффект остались неизменными. Шоураннер Крэйг Мэйзин объяснил решение показать этот поворотный момент так рано (уже во второй серии) нежеланием искусственно томить аудиторию долгим ожиданием или рисковать неизбежными спойлерами. По его замыслу, событие должно было стать органичной частью развития истории, а не просто шокирующим ходом ради хайпа.

Осторожно, спойлеры!

Исполнители главных ролей тяжело пережили работу над этим эпизодом. Педро Паскаль (Джоэл) признался, что до сих пор находится в «активном отрицании» финала истории своего персонажа, но считает саму сцену «выдающимся достижением в повествовании». Белла Рамзи (Элли), хотя и знала сюжет игры, рассказала, что все равно плакала, когда читала сценарий.