Вышла новая серия The Last of Us с "той самой" сценой

Как и ожидали фанаты игровой серии, вторая серия нового сезона адаптации The Last of Us от HBO содержит «ту самую» сцену. Эпизод, вышедший в эфир 21 апреля, без долгих предисловий и сантиментов показал ключевой, трагический и крайне противоречивый момент из игры The Last of Us: Part 2 – смерть Джоэла Миллера от рук Эбби, мстящей за своего отца.
Хотя сцена немного отличается от первоисточника, ее суть и шокирующий эффект остались неизменными. Шоураннер Крэйг Мэйзин объяснил решение показать этот поворотный момент так рано (уже во второй серии) нежеланием искусственно томить аудиторию долгим ожиданием или рисковать неизбежными спойлерами. По его замыслу, событие должно было стать органичной частью развития истории, а не просто шокирующим ходом ради хайпа.
Осторожно, спойлеры!
Исполнители главных ролей тяжело пережили работу над этим эпизодом. Педро Паскаль (Джоэл) признался, что до сих пор находится в «активном отрицании» финала истории своего персонажа, но считает саму сцену «выдающимся достижением в повествовании». Белла Рамзи (Элли), хотя и знала сюжет игры, рассказала, что все равно плакала, когда читала сценарий.
Вилсаком)
написали на пегаче после того, как рассказали о "смерть Джоэла Миллера от рук Эбби"...
Simple Jack - ты сверхразум...
Забавно получилось:) Но справедливости ради надо отметить, что хоть и события сериала уже давно всем известны - сам сериал свежий и эта серия только вышла. Потому показ отрывков из только что вышедшего материала технически является спойлером.
насколько эта сцена выглядит достойно в игре и насколько плохо в сериале. Эбби максимально не похоже на себя
Этот сериал сплошной фанфик шизодракмана. Каст вообще проводили какие-то бухие наркоманы. Кто это смотрит и зачем вообще загадка Жака Фреско
Картофельное лицо рамзи это ржака
)
как же кринжатус выглядит это в сериале ,харизмы 0
Не, это даже близко не "та самая сцена", достаточно просто посмотреть как снимали эту сцену для игры, сколько там эмоций и потом отрывок из игры, как это все прекрасно и эмоционально перенесено уже туда.
Когда прочитала "с той самой сценой", подумала, что опять будет 3 серия 1 сезона.😁
Будет... не волнуйтесь... попозже)
О!!! Новая серия этой этой дрысни )))
Я все таки думал, что они это приберегут на конец, аннет.
я так понял эбби везде у них в сериале, во всех ролях
Элли отомстит за Джоэла?
почти, к середине прохождения я ее возненавидел, вместе с фанатиками, которые псов решили свергнуть
В игре же они только целуются, ничего же не показано в игре такого прям из вон выходящего, вроде 2 "таких" эпизода то было за всю игру,хотя было все равно противненько.
А да точно вышла - через долину называется,пойти глянуть,раз такое дело.
Пффф, та самая сцена это где Бэббу берут сзади насухую
Дожили, Эбби симпатичнее Элли)
Эээээ... и чего, и зачем? А что дальше то!? Они решили растянуть сюжет второй части на два сезона, логичнее "этот момент" оставить на конец второго сезона. А теперь, после такого хода, как по мне, просмотры серика упадут.
Ещё в сериал спецом засунули бабу лысую из трансгалактики от догов, чтобы мы попривыкли к такой её внешности(
Как же тупо эту сцену сделали в сериале. Они хоть видели что будет с ногой человека если дробью с такого растояния шмальнуть? В игре это реалистично показано, просто перемолит кость и от коленной чашечки ничего не останется, это почти ампутация конечности. А в сериале Джоэл такой сидит спокойный и думает щя хилку достану и нормас, хотя должен орать от боли. Ммда этот сериал одно разачарование.