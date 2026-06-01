Знаменитый постапокалиптический арт к The Last of Us Part II получит официальное переиздание от Cook and Becker

Пока игровое сообщество находится в ожидании новостей о продолжении франшизы The Last of Us, студия Naughty Dog подготовила альтернативный релиз для коллекционеров. Авторы официально представили новое издание одного из самых узнаваемых визуальных символов серии — легендарного концепт-арта «Powerlines». На нем запечатлен знакомый фанатам меланхоличный пейзаж: заброшенные линии электропередач, возвышающиеся над руинами цивилизации, которые полностью поглотила природа.

Оригинальная иллюстрация была создана художником Робби Джонсоном специально к релизу The Last of Us Part II. За прошедшие годы этот детализированный постапокалиптический пейзаж стал культовым, квинтэссенцией всей атмосферы игровой вселенной.

Производством обновленного тиража занимается галерея Cook and Becker, известная своими премиальными сертифицированными репродукциями по мотивам видеоигр. Картина возвращается на рынок в рамках престижной серии «Legacy Release». Каждая копия будет отпечатана ограниченным тиражом, получит индивидуальный порядковый номер и официальный сертификат подлинности от Naughty Dog. Данный релиз ориентирован в первую очередь на давних поклонников франшизы, которые долгое время пытались выкупить оригинальные принты на вторичном рынке.

Этот шаг в очередной раз подчеркивает, какую важную роль концептуальное искусство играет в формировании идентичности бренда The Last of Us. И хотя разработчики пока не торопятся делиться подробностями о разработке условной Part III или других медийных проектов, студия продолжает активно поддерживать интерес к франшизе за счет выпуска высококачественного мерча.