Звезда сериала The Last of Us номинирована на Astra Awards за роль Элли

Белла Рамзи, сыгравшая Элли в шоу «Одни из нас» (The Last of Us), получила номинацию на премию Astra Awards за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Британская актриса, известная по «Игре престолов», впечатлила жюри и зрителей своим американским акцентом, который, по ее словам, она оттачивала с помощью диалект-коуча и использования крепких словечек.
С Рамзи в категории лучшей актрисы соревнуются Кэрри Кун («Белый лотос»), Анна Саваи («Сегун») и Лили Гладстоун («Под мостом»). Номинации также получили звезды других громких проектов: Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт») и Эмма Д’Арси («Дом Дракона»). Среди мужчин за награду поборются Хироюки Санада («Сегун»), Педро Паскаль («Одни из нас») и Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»).
Победителей церемонии Astra Awards, организованной Hollywood Creative Alliance, объявят 10 июня. Всего шоу «Одни из нас» представлено в 9 различных категориях: лучшая драма, актерский состав, режиссура, сценарий и прочие.
Что то у неё хлебальник как умывальник !!! -))
Я испугался
тут даже комментировать не хочется, бред повесточный. опозорили игру!
Премия Золотая картошка
Тут даже шутить не хочется.
DEI нелюди продолжают награждать бесталанных уродов
лютый кринж....цирк продолжаеться
Пожалуйста,хватит.
Рамзи в этой роли, как не пришей к п_зде рукав
Как пятая нога в колесе )
Нога в колесе🤣
На роль Эбби подошла бы вот эта тётя
А ведь ей до сих пор никто не сказал какая она на самом деле актриса
я нихрена не удивлюсь, если ей дадут награду.
Эту актрису и так с хоббитом сравнивали, а тут прям отсылочка в кадре.
достойно
А кого она играла в ИП? Я забыл уже