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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 4 327 оценок

Звезда сериала The Last of Us номинирована на Astra Awards за роль Элли

Simple Jack Simple Jack

Белла Рамзи, сыгравшая Элли в шоу «Одни из нас» (The Last of Us), получила номинацию на премию Astra Awards за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Британская актриса, известная по «Игре престолов», впечатлила жюри и зрителей своим американским акцентом, который, по ее словам, она оттачивала с помощью диалект-коуча и использования крепких словечек.

С Рамзи в категории лучшей актрисы соревнуются Кэрри Кун («Белый лотос»), Анна Саваи («Сегун») и Лили Гладстоун («Под мостом»). Номинации также получили звезды других громких проектов: Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт») и Эмма Д’Арси («Дом Дракона»). Среди мужчин за награду поборются Хироюки Санада («Сегун»), Педро Паскаль («Одни из нас») и Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»).

Победителей церемонии Astra Awards, организованной Hollywood Creative Alliance, объявят 10 июня. Всего шоу «Одни из нас» представлено в 9 различных категориях: лучшая драма, актерский состав, режиссура, сценарий и прочие.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Snake2105
26
JackBV
15
Go_Ra

Что то у неё хлебальник как умывальник !!! -))

4
Carissa7517

Я испугался

это никогда не шрекончитс

тут даже комментировать не хочется, бред повесточный. опозорили игру!

11
Лицо со шрамом

Премия Золотая картошка

10
Bateaserii Batea

Тут даже шутить не хочется.

5
Neco-Aheron

DEI нелюди продолжают награждать бесталанных уродов

5
Grognac

лютый кринж....цирк продолжаеться

5
Astah83

Пожалуйста,хватит.

4
Denis Kyokushin

Рамзи в этой роли, как не пришей к п_зде рукав

3
Grimnebulin

Как пятая нога в колесе )

Denis Kyokushin Grimnebulin

Нога в колесе🤣

На роль Эбби подошла бы вот эта тётя

firefox0047

А ведь ей до сих пор никто не сказал какая она на самом деле актриса

3
Exies27

я нихрена не удивлюсь, если ей дадут награду.

1
Pavlissimus

Эту актрису и так с хоббитом сравнивали, а тут прям отсылочка в кадре.

1
Русик_96

достойно

1
JackBV
AndralStormborn

А кого она играла в ИП? Я забыл уже