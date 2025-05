Звезда сериала The Last of Us номинирована на Astra Awards за роль Элли

Белла Рамзи, сыгравшая Элли в шоу «Одни из нас» (The Last of Us), получила номинацию на премию Astra Awards за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Британская актриса, известная по «Игре престолов», впечатлила жюри и зрителей своим американским акцентом, который, по ее словам, она оттачивала с помощью диалект-коуча и использования крепких словечек.

С Рамзи в категории лучшей актрисы соревнуются Кэрри Кун («Белый лотос»), Анна Саваи («Сегун») и Лили Гладстоун («Под мостом»). Номинации также получили звезды других громких проектов: Квинта Брансон («Начальная школа Эбботт») и Эмма Д’Арси («Дом Дракона»). Среди мужчин за награду поборются Хироюки Санада («Сегун»), Педро Паскаль («Одни из нас») и Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»).

Победителей церемонии Astra Awards, организованной Hollywood Creative Alliance, объявят 10 июня. Всего шоу «Одни из нас» представлено в 9 различных категориях: лучшая драма, актерский состав, режиссура, сценарий и прочие.