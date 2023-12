Актер озвучки Томми из The Last of Us еще не получил сценарий третьей части

В своем интервью Джеффри Пирс, исполнитель роли Томми Миллера - брата Джоэла, - рассказал, что еще не получил сценарий для The Last of Us Part III. Он подчеркнул, что, насколько ему известно, это "не то, что уже началось". Еще в июле появилась информация о потенциальном кастинге, который предполагал, что будет представлена совершенно отдельная история, отличная от той, с которой мы сталкивались до сих пор, но больше ничего не было слышно на этот счет.

Между The Last of Us (2013) и The Last of Us Part II (2020) был семилетний перерыв. Таким образом, если мы будем работать с той же временной шкалой, то, скорее всего, мы не увидим The Last of Us Part III раньше 2027 года, а может быть, и позже. Тем временем компания работает над ремастерами и таинственной многопользовательской игрой, которая уже некоторое время скрывается под поверхностью.

В эксклюзивном интервью Dexerto Джеффри Пирс (Томми Миллер) заявил, что не получал сценария от Naughty Dog и не знает о готовящемся проекте по его созданию:

На данный момент он еще не стартовал, по крайней мере, я об этом не знаю, и мне бы не хотелось возлагать на него какие-то надежды, а в итоге он окажется совершенно другим.

Однако он подчеркнул, что полностью готов к появлению сценария у его двери. Есть надежда, что мы увидим либо приквел, рассказывающий о ранних подвигах Джоэла и Томми в постапокалиптической Америке, либо продолжение истории после второй части.