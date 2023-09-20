Через неделю может состояться официальный анонс The Last of Us: Part 3 или будет показан тизер сетевого спин-оффа

Разработчики из студии Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment в скором времени могут поделиться ожидаемыми новостями о серии The Last of Us. На это активно намекают сами создатели франшизы в своих социальных сетях, где напоминают игрокам о надвигающемся "Дне The Last of Us". Уже на следующей неделе может состояться официальная презентация The Last of Us: Part 3, или студия, наконец, покажет сетевой спин-офф The Last of Us: Factions.
"День The Last of Us" – это особый праздник, который традиционно отмечается 26 сентября. В мрачной истории мира этот день означает дату начала масштабной пандемии кордицепса, уничтожившей почти все человечество на земле. В реальности же, это настоящий праздник для фанатов франшизы, ведь в этот день разработчики проводят различные мероприятия и обычно радуют анонсами, связанными с The Last of Us. Например, в прошлом году в этот день был представлен дебютный тизер экранизации игры от HBO.
Несмотря на молчание Naughty Dog, масштабный анонс может случиться и в этом году. На это намекает официальная страничка студии в социальных сетях, где они опубликовали руководство для косплееров. В руководстве подробно описывается создание костюмов известных персонажей и даже монстров из игры. Этот мануал интересен прежде всего тем, что там разработчики внезапно вспомнили про анонсированный спин-офф серии The Last of Us: Factions, который делает упор на многопользовательскую составляющую. Уже 26 сентября студия может опубликовать новый тизер игры или даже анонсировать The Last of Us: Part 3, как считают некоторые инсайдеры.
Гордое руководство Naughty Dog:
Онлайн игра скорее всего
но это не точно)))))))))
"Может анонсируют Fallout 5, а может будет новость про Starfield, а может и ничего".
При всей любви ко вселенной TLOU я всё-таки хотел бы увидеть новый айпи от догов.
Помню раньше я думал, что это хорошая игра, а потом этот мусор релизнулся на ПеКа и меня стошнило на пол от убогого геймплея
Лучше бы я и дальше был в неведении
Может покажут переиздание Last of us Part II для PS5 и PC. Уже было много намёков на это.
оптимист, мне нравится.
Плохо что ли. Хорошо.