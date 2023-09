Через неделю может состояться официальный анонс The Last of Us: Part 3 или будет показан тизер сетевого спин-оффа ©

Разработчики из студии Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment в скором времени могут поделиться ожидаемыми новостями о серии The Last of Us. На это активно намекают сами создатели франшизы в своих социальных сетях, где напоминают игрокам о надвигающемся "Дне The Last of Us". Уже на следующей неделе может состояться официальная презентация The Last of Us: Part 3, или студия, наконец, покажет сетевой спин-офф The Last of Us: Factions.

"День The Last of Us" – это особый праздник, который традиционно отмечается 26 сентября. В мрачной истории мира этот день означает дату начала масштабной пандемии кордицепса, уничтожившей почти все человечество на земле. В реальности же, это настоящий праздник для фанатов франшизы, ведь в этот день разработчики проводят различные мероприятия и обычно радуют анонсами, связанными с The Last of Us. Например, в прошлом году в этот день был представлен дебютный тизер экранизации игры от HBO.

Несмотря на молчание Naughty Dog, масштабный анонс может случиться и в этом году. На это намекает официальная страничка студии в социальных сетях, где они опубликовали руководство для косплееров. В руководстве подробно описывается создание костюмов известных персонажей и даже монстров из игры. Этот мануал интересен прежде всего тем, что там разработчики внезапно вспомнили про анонсированный спин-офф серии The Last of Us: Factions, который делает упор на многопользовательскую составляющую. Уже 26 сентября студия может опубликовать новый тизер игры или даже анонсировать The Last of Us: Part 3, как считают некоторые инсайдеры.