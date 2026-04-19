Элли может быть больше не уникальной: по слухам, Нил Дракманн раскрыл главный секрет сюжета The Last of Us Part III

Вот шокирующая новость для всех фанатов вселенной «Одни из нас», которая может полностью перевернуть наше представление о сюжете!
Миф о том, что Элли - единственный человек с иммунитетом к кордицепсу, может быть разрушен в следующей части игры. Согласно инсайдерской информации, Нил Дракманн в разговоре с бывшим сотрудником Naughty Dog подтвердил: в мире игры существует целое поселение (конгрегация) людей, невосприимчивых к вирусу.
Что стало известно:
- Планы на Part II: Изначально разработчики хотели исследовать эту идею еще во второй части, представив сразу несколько персонажей с иммунитетом.
- Почему вырезали: В итоге от этой концепции отказались, чтобы не перегружать и без того сложный сюжет борьбы Эбби и Элли.
- Задел на будущее: Теперь эта идея официально рассматривается как один из главных сюжетных столпов The Last of Us Part III.
Если эта информация подтвердится, то поиски «Цикад» и жертва Джоэла в первой части предстают в совершенно ином свете. Оказывается, надежда на спасение человечества всё это время могла скрываться в другом месте.
Круть, если следующую ластуху делают. Обе части понравились.
секрет в том что сюжет писался под грибами ?
Которое не смогли найти за 20 лет
Станут бессмысленными и пустыми, как и существование Элли
Кажись Остапа понесло , несите нового )
Поехавший куколд все же будет делать третью часть? Интересно что он на этот раз высрет со своей больной башкой?