The Last of Us: Part 3 TBA
Элли может быть больше не уникальной: по слухам, Нил Дракманн раскрыл главный секрет сюжета The Last of Us Part III

TheSkoofLord TheSkoofLord

Вот шокирующая новость для всех фанатов вселенной «Одни из нас», которая может полностью перевернуть наше представление о сюжете!

Миф о том, что Элли - единственный человек с иммунитетом к кордицепсу, может быть разрушен в следующей части игры. Согласно инсайдерской информации, Нил Дракманн в разговоре с бывшим сотрудником Naughty Dog подтвердил: в мире игры существует целое поселение (конгрегация) людей, невосприимчивых к вирусу.

Что стало известно:

  • Планы на Part II: Изначально разработчики хотели исследовать эту идею еще во второй части, представив сразу несколько персонажей с иммунитетом.
  • Почему вырезали: В итоге от этой концепции отказались, чтобы не перегружать и без того сложный сюжет борьбы Эбби и Элли.
  • Задел на будущее: Теперь эта идея официально рассматривается как один из главных сюжетных столпов The Last of Us Part III.

Если эта информация подтвердится, то поиски «Цикад» и жертва Джоэла в первой части предстают в совершенно ином свете. Оказывается, надежда на спасение человечества всё это время могла скрываться в другом месте.

Barred

Круть, если следующую ластуху делают. Обе части понравились.

Destroited
Нил Дракманн раскрыл главный секрет сюжета

секрет в том что сюжет писался под грибами ?

BluntZebulon
в мире игры существует целое поселение (конгрегация) людей, невосприимчивых к вирусу

Которое не смогли найти за 20 лет

Если эта информация подтвердится, то поиски «Цикад» и жертва Джоэла в первой части предстают в совершенно ином свете

Станут бессмысленными и пустыми, как и существование Элли

MNM 777

В мире игры существует целое поселение (конгрегация) людей, невосприимчивых к вирусу.

Кажись Остапа понесло , несите нового )

Aaro Niro

Поехавший куколд все же будет делать третью часть? Интересно что он на этот раз высрет со своей больной башкой?

