Элли может быть больше не уникальной: по слухам, Нил Дракманн раскрыл главный секрет сюжета The Last of Us Part III

Вот шокирующая новость для всех фанатов вселенной «Одни из нас», которая может полностью перевернуть наше представление о сюжете!

Миф о том, что Элли - единственный человек с иммунитетом к кордицепсу, может быть разрушен в следующей части игры. Согласно инсайдерской информации, Нил Дракманн в разговоре с бывшим сотрудником Naughty Dog подтвердил: в мире игры существует целое поселение (конгрегация) людей, невосприимчивых к вирусу.

Что стало известно:

Планы на Part II: Изначально разработчики хотели исследовать эту идею еще во второй части, представив сразу несколько персонажей с иммунитетом.

Почему вырезали: В итоге от этой концепции отказались, чтобы не перегружать и без того сложный сюжет борьбы Эбби и Элли.

Задел на будущее: Теперь эта идея официально рассматривается как один из главных сюжетных столпов The Last of Us Part III.

Если эта информация подтвердится, то поиски «Цикад» и жертва Джоэла в первой части предстают в совершенно ином свете. Оказывается, надежда на спасение человечества всё это время могла скрываться в другом месте.