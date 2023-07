Инсайд: раскрыты первые детали сюжета новой The Last of Us, захват движений для игры начнется уже в этом году ©

После недавних изменений в планах Sony, которые предполагают отсрочку сетевого спин-оффа серии The Last of Us, студия Naughty Dog полноценного взялась за прямое продолжение франшизы. Сами разработчики вряд ли в скором времени начнут раскрыть детали будущего проекта, однако инсайдерам уже удалось раскопать несколько любопытных деталей. Похоже, The Last of Us: Part 3 собирается представить совершенно новых героев.

Первой информацией о The Last of Us: Part 3 поделился авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман. Согласно его данным Naughty Dog активно наращивает производство игры и ведет подготовку к захвату движений, подбирая актеров и съёмочную команду. Сам процесс записи сцен должен начаться уже осенью этого года, после окончательного одобрения сценария.

Сообщается, что сюжет новой The Last of Us будет построен вокруг группы мусорщиков, выживших на окраине постапокалиптического города, забитых в викторианском доме, который служит их базой. Продолжение собирается сконцентрировать свое внимание на новых персонажах игры, однако центральная часть повествования будет завязана на Элли. При этом Эбби в утечке информации не упоминается.

Новая часть The Last of Us все еще находится на ранней стадии производство и на скорый релиз рассчитывать не приходится. Проект создается эксклюзивно для PS5.