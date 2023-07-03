Инсайд: раскрыты первые детали сюжета новой The Last of Us, захват движений для игры начнется уже в этом году

После недавних изменений в планах Sony, которые предполагают отсрочку сетевого спин-оффа серии The Last of Us, студия Naughty Dog полноценного взялась за прямое продолжение франшизы. Сами разработчики вряд ли в скором времени начнут раскрыть детали будущего проекта, однако инсайдерам уже удалось раскопать несколько любопытных деталей. Похоже, The Last of Us: Part 3 собирается представить совершенно новых героев.
Первой информацией о The Last of Us: Part 3 поделился авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман. Согласно его данным Naughty Dog активно наращивает производство игры и ведет подготовку к захвату движений, подбирая актеров и съёмочную команду. Сам процесс записи сцен должен начаться уже осенью этого года, после окончательного одобрения сценария.
Сообщается, что сюжет новой The Last of Us будет построен вокруг группы мусорщиков, выживших на окраине постапокалиптического города, забитых в викторианском доме, который служит их базой. Продолжение собирается сконцентрировать свое внимание на новых персонажах игры, однако центральная часть повествования будет завязана на Элли. При этом Эбби в утечке информации не упоминается.
Новая часть The Last of Us все еще находится на ранней стадии производство и на скорый релиз рассчитывать не приходится. Проект создается эксклюзивно для PS5.
Естественно, прошлых-то слили в унитаз.
Лучше бы Days Gone 2 пилили
первая часть была проходняком про байкера куколда, не знаю даже что хуже
Хз- для меня история Last of us закончилась со смертью Джоэля. Вторая часть относительно неплохая, но перепроходить я ее определенно не буду- в отличии от первой.
Какой там сюжет может быть? Вирус, типа, зомби-апокалипсис, кококо, геи, ЛГБТ, "избранная" девочка (которая хотела стать мальчиком), нужно отомстить, кого-то найти, спасти/убить. Все уже обсосали в первых двух частях. И в десятках подобных сериалах. Одно и тоже.
Неее, второй раз я на это не куплюсь, грязный Дрюкман
В общем если Доги к концу цикла пс5 успеют выпустить хоть одну игру - это будет хорошо. Хрена они тянули кота за яица столько времени?!
Опять про извращенцев...
ГГ - транс будет 100%. Мутировал
Надеюсь не сделают уродливых девушек в игре. Римейк просто тяжело играть смотрю на Элли и у меня такой кринж каждый раз. Лучше бы простой ремастер выпустили бы из пс4, накой черт задался это улучшенная графика и когда все остальное становится хуже. Вот дебилы они все разрабы, раньше игры делали качественно, весили не много и делали на full hd разрешение. Сейчас из за графодрочеры и из за дрочеров мониторов 4к, 2к, 8к игры весят по 100 гб и капец фризят, низкий фпс итд. Верните 2012 год. Засуньте себе в жопы ваши переиздания, ремастеры и римейки ака дэд спейс, масс эффект, скайрим итд итп хрень полная. Сравните с оригиналами. Лишь бы лизать жопы новым модерн едишн школоте графодрочеров
Джоэля слили тупейшим образом, сюжет Элли размыли какой то хурмой членодевкой, в третью хотят ввести никому нах не нужных персонажей мусорщиков. а можно не надо? Есть центральные персонажи и их история ещё не закончена, зачем какой то воды ещё больше лить
А Джоэл и не был положительным персонажем. Подонок и контрабандист который стал таковым после смерти дочери и происходящего в мире хаоса. Когда появилась возможность спасти человечество, он убил хороших людей (в конце первой части). Last Of Us 2 даёт возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны.