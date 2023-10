Инсайдер: сетевой спин-офф The Last of Us отменен, наработки игры перейдут в третью часть ©

На фоне новостей об увольнениях в стане Naughty Dog, появляется все больше слухов вокруг главной франшизы студии — The Last of Us. Судя по всему, в планах команды произошли кардинальные изменения. Игроки больше никогда не увидят сетевой спин-офф франшизы под названием The Last of Us: Factions, который был анонсирован в прошлом году. Вместо этого разработчики Naughty Dog собираются сосредоточиться на треквеле.

Обновленной информацией о состоянии дел в Naughty Dog поделился инсайдер с ником thetipsterVG. Насколько ему можно доверять в этом вопросе, пока не совсем понятно. Совсем недавно он раскрыл достаточно правдоподобные детали о создании ремейка Silent Hill 2.

Автор утечки считает, что мультиплеерный экшен The Last of Us: Factions был анонсирован слишком рано. Во многом игру представили только из-за давления со стороны уже бывшего генерального директора PlayStation Джима Райана. На самом же деле Naughty Dog не была готова к подобному проекту и с ним ей никто не помогал, несмотря на заявления о причастности к разработке Bungie.

Напомним, ранее в сеть утекла информация о лобби на 40 игроков в The Last of Us: Factions. Кроме этого, другой инсайдер поделился общими планами Naughty Dog на будущие игры, где будет ремастер The Last of Us для ПК.

По словам инсайдера, вся команда Naughty Dog осталась разочарована проектом и приняла решение его полностью отменить. Все наработки, модели и некоторые концепты будут перенесены в разработку третьей части. The Last of Us: Part 3 теперь, якобы, является приоритетной игрой студии, однако с её релизом спешить не будут.