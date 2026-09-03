Кордицепс ещё не отступает: Нил Дракманн подтвердил, что в разработке находятся несколько проектов по The Last of Us

Серия The Last of Us пока не собирается уходить на покой. Сопрезидент Naughty Dog Нил Дракманн рассказал, что в настоящее время в разработке находятся сразу несколько проектов, связанных с франшизой.

В интервью The Washington Post Дракманн прямо заявил, что Naughty Dog ещё не закончила с The Last of Us. При этом руководитель студии не стал раскрывать подробности готовящихся проектов.

Мы ещё не закончили с The Last of Us. Сейчас в работе находится несколько проектов, о которых я с большим нетерпением хочу рассказать, когда придёт подходящее время,

— заявил Дракманн.

Что именно скрывается за этими проектами, пока неизвестно. Дракманн не уточнил, идёт ли речь о новых играх, спин-оффах или проектах другого формата. Поэтому считать его слова подтверждением разработки The Last of Us Part III пока нельзя.

Тем временем Naughty Dog продолжает поддерживать уже выпущенные игры серии. Последним крупным релизом франшизы стала The Last of Us Part II Remastered для ПК, вышедшая 3 апреля 2025 года.

В июле 2025 года Naughty Dog также выпустила бесплатное обновление для The Last of Us Part II Remastered, добавившее возможность пройти события игры в хронологическом порядке.

При этом основной известной новой игрой Naughty Dog сейчас является не The Last of Us, а совершенно новая франшиза — Intergalactic: The Heretic Prophet, официально анонсированная студией в декабре 2024 года.

Когда Naughty Dog будет готова раскрыть загадочные проекты по The Last of Us, Дракманн пока не сообщил.