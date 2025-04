Naughty Dog не выпустит The Last of Us: Part III без сильной истории

Студия Naughty Dog раскрыла ситуацию с разработкой третьей части постапокалиптической франшизы The Last of Us.

На вопросы журналистов и геймеров вновь ответил писатель, креативный директор и разработчик Нил Дракманн. По его словам, студия направила все силы на разработку Intergalactic: The Heretic Prophet. Чтобы релиз третьей части The Last of Us состоялся, необходим сильный сюжет.

Мы не хотим делать продолжение без сильной истории, которой пока нет, - Нил Дракманн

На момент написания новости Naughty Dog продолжает помогать в создании экранизации The Last of Us. Новый сезон франшизы выйдет на HBO уже 13 апреля 2025 года и не станет последним. Планируется выпустить 4 сезона. Во втором, при этом, будет 7 эпизодов. В продолжении зрители в том числе увидят удалённые из игры сцены, некоторые из которых появились в ремастере The Last of Us Part II.

Сиквел оригинальной игры вышел в 2020 году на PlayStation 4.

У Naughty Dog также есть сторонний проект – научно-фантастическая игра Intergalactic: The Heretic Prophet. Сюжет экшена рассказывает об охотнице за головами, которая попадает на необычную планету.