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The Last of Us: Part 3 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
6.8 131 оценка

Naughty Dog не выпустит The Last of Us: Part III без сильной истории

Simple Jack Simple Jack

Студия Naughty Dog раскрыла ситуацию с разработкой третьей части постапокалиптической франшизы The Last of Us.

На вопросы журналистов и геймеров вновь ответил писатель, креативный директор и разработчик Нил Дракманн. По его словам, студия направила все силы на разработку Intergalactic: The Heretic Prophet. Чтобы релиз третьей части The Last of Us состоялся, необходим сильный сюжет.

Мы не хотим делать продолжение без сильной истории, которой пока нет, - Нил Дракманн

На момент написания новости Naughty Dog продолжает помогать в создании экранизации The Last of Us. Новый сезон франшизы выйдет на HBO уже 13 апреля 2025 года и не станет последним. Планируется выпустить 4 сезона. Во втором, при этом, будет 7 эпизодов. В продолжении зрители в том числе увидят удалённые из игры сцены, некоторые из которых появились в ремастере The Last of Us Part II.

Сиквел оригинальной игры вышел в 2020 году на PlayStation 4.

У Naughty Dog также есть сторонний проект – научно-фантастическая игра Intergalactic: The Heretic Prophet. Сюжет экшена рассказывает об охотнице за головами, которая попадает на необычную планету.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Max Rolens

Угу с черными, лысыми трансами и кучкой пи****

22
Stalker608

Сотню раз это писал, но каждый раз как в первый корежит. Где во второй части сильная история? Это сон собаки. Дракмана мучила бессонница и пока ворочался, пришла в голову мысль - а что если Джоэла забьет клюшкой дочь доктора? Да, бред же, полнейший филлер высосанный из пальца, джоэлу плевать на свою смерть, он что хотел уже сделал. А что если у неё будут руки- базуки? Пора готовить сценарий!

10
kinoman and gamer

А что вы можете предложить?...не понимаю что в этом такого-дочь искала убийц отца(единственного и самого дорогого человека) нашла...взяла что было под рукой-тем и забила...Искренне не понимаю придирок к этой клюшке...или она его должна была как-то изощренно убить-как в фильмах серий Пила какие-то специфические садистские ловушки строить?

Жизнь довольно банальна зачастую бывает...

2
Александр Дантес

Тихо тихо тихо ща а то придут эти "ты просто не понял задумок гения"

Stalker608 kinoman and gamer

Дочь искала банку протеина, а нашла девочку-трансгендера. достойная история

kinoman and gamer Stalker608

Ну каждый видит то что хочет впринципе...если вы за 20-25 часов геймплея вынесли для себя только это как основу того о чем вспомнить...ну что же-дай Бог как говорится.

Stalker608 kinoman and gamer

Не только это. Там много развилок, без концовки. ну тип - были друзья у эбби, что там по итогу с ними? эбби понимает, что свела их в могилу?а похрен, лысик появился, можно и на пляж сходить. Я утрирую конечно. Но там слишком много бессмысленных намешанных веток.

Zeniax69

Нефик пихать в сюжет лгбтэшную туфту, там где оно в особенности не уместно.

4
Carissa7517

Любители этой темы тебя заклоунили и закакашили)

1
KabbalisticJerry
Мы не хотим делать продолжение без сильной истории, которой пока нет, - Нил Дракманн

Свежо предание, да верится с трудом

3
Mystic_Fox

Чё тут думать то, Элли в 3 части побежит искать Дину, ведь лесбийская любовь должна в итоге победить всё зло что есть в этом мире

3
SexualHarassmentPanda

Если честно я не заметил сильной истории во второй части...особенно когда геймлей за шрека начинается.

3
hpi

Сколько не обсирайте а игры офигенные.

3
Nick Neils

Как должно быть Дракман сейчас сожалеет о том Брюс Стрейли придумал слишком мало мужских персонажей в первой части, даже убить некого.

GayFish

Самая ожидаемая и очевидная история третей части -- арка с примирением и принятием прошлого, Элли будет добираться до остатков Цикад, чтобы умереть и стать вакциной.

Stalker608

Опять? Закопайте уже эту стюардессу

LexxSentano

На ровном месте убить ГГ, а потом такие у нас ГГ будет нитакусечковой и вторая будет независимой и самодостаточной! а еще мы всех вокруг убьем и выживут только нитакусечковые!!! дада а потом надо фильм с ГГиней дауном снять чтобы вообще всем опущеным угодить!!!