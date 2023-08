Нил Дракманн, автор The Last of Us, подтвердил, что пишет сценарий и руководит производством новой игрой для PS5 ©

Нил Дракманн подтвердил, что он является автором и геймдиректором неанонсированной игры для PS5. В результате перестановок в руководящем составе Naughty Dog создатель The Last of Us недавно был переведен на должность со-главы студии, но, похоже, он сохранит за собой творческую роль в компании, поскольку переключит свое внимание на следующий проект разработчика.

Есть предположение, что это будет The Last of Us: Part 3, но также поговаривают о том, что калифорнийская компания готовит новую интеллектуальную собственность. Очевидно, что с момента выхода The Last of Us: Part II прошло уже более трех лет, и хотя за это время команда успела сделать ремейк оригинальной игры и телешоу, похоже, что долгожданный самостоятельный многопользовательский спин-офф вернулся к чертежной доске.

Сколько именно времени потребуется Naughty Dog для создания нового проекта, пока неизвестно, но, учитывая увеличение циклов разработки PS5, мы считаем, что, скорее всего, на появление новой игры уйдет немало времени.