Нил Дракманн, автор The Last of Us, подтвердил, что пишет сценарий и руководит производством новой игрой для PS5

Нил Дракманн подтвердил, что он является автором и геймдиректором неанонсированной игры для PS5. В результате перестановок в руководящем составе Naughty Dog создатель The Last of Us недавно был переведен на должность со-главы студии, но, похоже, он сохранит за собой творческую роль в компании, поскольку переключит свое внимание на следующий проект разработчика.
Есть предположение, что это будет The Last of Us: Part 3, но также поговаривают о том, что калифорнийская компания готовит новую интеллектуальную собственность. Очевидно, что с момента выхода The Last of Us: Part II прошло уже более трех лет, и хотя за это время команда успела сделать ремейк оригинальной игры и телешоу, похоже, что долгожданный самостоятельный многопользовательский спин-офф вернулся к чертежной доске.
Сколько именно времени потребуется Naughty Dog для создания нового проекта, пока неизвестно, но, учитывая увеличение циклов разработки PS5, мы считаем, что, скорее всего, на появление новой игры уйдет немало времени.
Ну, очередную lgbt повесточную помойку из шедевра сделает. Очень жаль. Tlou2 графонием и геймплеем очень зашла, что не сказать о куче повестки и не самом хорошем сюжете.
Все в Tlou 2 было отлично и сюжет тоже
Я так и не играл в его предыдущий шедевр)
Не ты один, ласт оф ас2 продалась на уровне Цусимы, в разы хуже не только бога или паука или хоризона, но и первой части.
А я купил ее. Давно, но не запускал, не тянет просто в нее играть. Меня не волнуют лезбухи и гарила эбби и смерть гольфиста. Ну просто неохото. Она даже мб скачена у меня щас, если да то года два она только висит)
10кк это хорошие цифры, плюс это прошлогодние данные, на фоне сериала она в чарты врывалась несколько раз уже. Так что думаю с финансовой точки зрения у игры всё хорошо.
И не
Мне уже интересно какой "шедевр" его воспаленный мозг выдаст на этот раз. Надеюсь сони даст ему полную свободу.
Я жду The Last of Us part 2 на ПК и надеюсь, что хотя-бы можно будет модами на молодую Эбби везде её заменить, а за Элли игра офигенна. Надеюсь в третьей части опять за Элли будем играть и сценарий к истокам вернётся.
Ждем новый шедевр от Нила