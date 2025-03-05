Нил Дракманн намекает, что игровая серия The Last of Us закончена и никаких продолжений или спин-оффов не будет

Последние два года в сети активно обсуждали возможное продолжение The Last of Us. Несмотря на противоречивую реакцию на вторую часть, многие геймеры надеялись, что Naughty Dog исправит ошибки в The Last of Us Part III или предложит развитие вселенной в виде спин-оффа. Однако сегодня глава студии Нил Дракманн сделал заявление, которое стало неожиданностью даже для самых преданных поклонников.
В интервью Variety его спросили о будущем франшизы и вероятности выхода третьей части. В ответ Дракманн заявил следующее:
Я ждал этого вопроса… Думаю, единственное, что могу сказать — не стоит рассчитывать на то, что будет ещё одна The Last of Us. Возможно, это конец.
Стоит отметить, что эти слова звучат достаточно двусмысленно: либо он намекает, что третья часть станет финальной, либо утверждает, что серия уже завершена.
Напомним, что в декабре 2023 года Naughty Dog отменила многопользовательский проект по вселенной The Last of Us. А в 2024 году студия неожиданно анонсировала новую игру под названием Intergalactic, что может указывать на смену приоритетов.
Тем не менее, франшиза продолжает жить за пределами видеоигр. Уже этой весной стартует второй сезон The Last of Us от HBO, а 3 апреля обновлённое издание The Last of Us: Part II Remastered с рогалик-режимом и техническими улучшениями доберётся до ПК.
что Нил? всё? не дали тебе больше издеваться над героями?
что ж... лучше так, чем твои гей-мдизайнерские продолжения...
Серия кончилась с концом первой части.
какая жаль)) нет, дрюкман
Ну Трамп повестку свернул, поэтому да, новой части ждать не стоит, во всяком случае пока не сменят президента (политический курс). Интересно что там с другими игровыми ЛГБТ проектами, но думаю у них проблемы. Может быть даже на этой волне серию Мass Effect реабилитируют. Мечты.
Дрюкман игру про лысую мужичку пока не отменил, актриса эта ещё постила:
Слёзы инцелов называются *Кам*... вот и картинка приобрела интересный вид.
Да всё будет !Просто он так говорит чтобы отстали от него!Будет 3 часть!
Согласен. Не верится что после Intergalactic будет еще одно новое IP. Будет либо TLOU, либо анчартед. С TLOU они не закончили. Старина Нил просто решил дать народу тему для обсуждения.
Не видать жизнь Джоэла до первой части :(
Очень бы хотелось увидеть жизнь Джоэла после смерти Сары и до начала событий игры, а то длс про Элли было (странное, но было), а про Джоэла нет!
Все обосрал и пошел дальше. Чтоб у тебя изда на лбу выросла.
Игра не о чем, я только в первую и гамал, игра не дотягивает, слишком по-гейски сделана, вместо мясца, тупой сюжет, и даже нет как принято в современных играх выбора между добром и злом, если в метро постоянно выбор так или нет, то тут, обойти зомби слева или права, анчартед лучше, там сюжет средний но динамичность, если бы хоть сисястую гироиню в главные роли, а так мужик и девочка, думаю игру делали для мохнатой части планеты😁
А зачем продолжение киношной игры
Там нужно было либо оставлять все на первой игре, бархатной, красивой, либо уже добивать трилогию. Чел просто сдался из-за заслуженного хейта, а мог искупить франшизу красивым финалом
Ура! ну слава богу. Буквально может год назад об этом говорил и сбылось. Счастлив, как никогда. Хейт мой обоснован абсолютно. Меньше кино и больше геймплея. В игре буквально геймплей состоял из собирания банок и кирпичей и потом 10 минутный фильм с диалогами для 47 хромосомных. Вы побежите защищать сразу же, но ответьте себе честно. Вы хотите играть в игру или смотреть ее? вы не ответите честно, я же знаю. Потому что иначе это подвергнет вашу точку зрения сомнением.
По поводу педоконтекста я был прав еще со времен PS 3 у Нила, как у Владимира Сорокина тот же почерк. Таких людей нельзя подпускать к творчеству. Любому. Потому что они начинают нормальным людям навязывать свои "стандарты" отношений с людьми. А это чревато тем, что у нормальных людей искажается психика.
ну отлично, достаточно первой части, когда друкману еще не развязали руки, он делал хорошие игры, некоторым людям нельзя работать без надзора, достаточно посмотреть на режиссеров какие фильмы стали снимать когда им дали карт бланш
Славу богу трижды перекрестился
3й не будет? очень странное решение
Почему странное? Если говорить по сюжету, то он вполне закончен. История завершена
Вроде была инфа, что пишется сценарий 3-й части. Но похоже, что отменили игру
я 2ю не играл, но думаю конфликтов и человеческих взаимоотношений можно кучу на придумывать, просто люди кроме фу лезбуха ничего не видят больше. всё таки серия это драма
Видимо не хочет франшизу испортить, 2 часть только вышла через много лет. Хотя можно было бы сделать приквел про Джоэла, чем он занимался до встречи с Элли
сюжет был закончен еще в первой части
Ураааааааааааааааааааааа !
а то я боялся, что Джоэла могут откопать и изнасиловать :( и пришлось бы снова кому-то мстить...
Вообще я жду рофла в свете последних событий. Представьте если они скажут мол 2 часть неканоничная. Это конечно не правда, но я бы поржал с этого.