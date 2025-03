Нил Дракманн намекает, что игровая серия The Last of Us закончена и никаких продолжений или спин-оффов не будет

Последние два года в сети активно обсуждали возможное продолжение The Last of Us. Несмотря на противоречивую реакцию на вторую часть, многие геймеры надеялись, что Naughty Dog исправит ошибки в The Last of Us Part III или предложит развитие вселенной в виде спин-оффа. Однако сегодня глава студии Нил Дракманн сделал заявление, которое стало неожиданностью даже для самых преданных поклонников.

В интервью Variety его спросили о будущем франшизы и вероятности выхода третьей части. В ответ Дракманн заявил следующее:

Я ждал этого вопроса… Думаю, единственное, что могу сказать — не стоит рассчитывать на то, что будет ещё одна The Last of Us. Возможно, это конец.

Стоит отметить, что эти слова звучат достаточно двусмысленно: либо он намекает, что третья часть станет финальной, либо утверждает, что серия уже завершена.

Напомним, что в декабре 2023 года Naughty Dog отменила многопользовательский проект по вселенной The Last of Us. А в 2024 году студия неожиданно анонсировала новую игру под названием Intergalactic, что может указывать на смену приоритетов.

Тем не менее, франшиза продолжает жить за пределами видеоигр. Уже этой весной стартует второй сезон The Last of Us от HBO, а 3 апреля обновлённое издание The Last of Us: Part II Remastered с рогалик-режимом и техническими улучшениями доберётся до ПК.