Нил Дракманн поделился амбициозными планами Naughty Dog касательно вселенной The Last of Us

Нил Дракманн, глава студии Naughty Dog, в недавнем интервью признался, что студия работает над еще не анонсированными проектами, связанными со вселенной The Last of Us.

В разговоре с Variety Дракманн рассказал о своем решении уйти с поста со-шоураннера сериала HBO. По его словам, из-за большого объема обязанностей, связанных с новыми играми и проектами студии, в том числе с The Last of Us, ему пришлось сосредоточиться на работе над проектами Naughty Dog. Он также подчеркнул, что впереди нас ждут «еще не объявленные вещи», связанные с этой вселенной.

Мы вернемся с целым рядом проектов, связанных с The Last of Us, не только сериалом, но и играми. Я знал, что смогу лучше справиться со всеми обязанностями, если останусь на более высоком уровне.

— Нил Дракманн, глава Naughty Dog

Впрочем, неизвестно, что именно скрывается за этими заявлениями. Это могут быть как спин-оффы, так и возвращение к заброшенному мультиплеерному проекту, а также полноценное продолжение серии в виде The Last of Us Part III. Дракманн избегал четких заявлений, но его высказывание дает фанатам надежду, что новые приключения в постапокалиптическом мире — лишь вопрос времени.

Последнее заявление Дракманна — это первое столь четкое подтверждение того, что бренд по-прежнему остается ключевым элементом планов разработчика, несмотря на параллельную работу над новым IP.

Naughty Dog в настоящее время занята разработкой своего нового амбициозного IP, Intergalactic: The Heretic Prophet. В то же время, учитывая глобальный успех бренда The Last of Us как в играх, так и на ТВ, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем мир Элли и Джоэла вряд ли куда-то исчезнет.