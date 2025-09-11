Нил Дракманн поделился амбициозными планами Naughty Dog касательно вселенной The Last of Us

Нил Дракманн, глава студии Naughty Dog, в недавнем интервью признался, что студия работает над еще не анонсированными проектами, связанными со вселенной The Last of Us.
В разговоре с Variety Дракманн рассказал о своем решении уйти с поста со-шоураннера сериала HBO. По его словам, из-за большого объема обязанностей, связанных с новыми играми и проектами студии, в том числе с The Last of Us, ему пришлось сосредоточиться на работе над проектами Naughty Dog. Он также подчеркнул, что впереди нас ждут «еще не объявленные вещи», связанные с этой вселенной.
Мы вернемся с целым рядом проектов, связанных с The Last of Us, не только сериалом, но и играми. Я знал, что смогу лучше справиться со всеми обязанностями, если останусь на более высоком уровне.
— Нил Дракманн, глава Naughty Dog
Впрочем, неизвестно, что именно скрывается за этими заявлениями. Это могут быть как спин-оффы, так и возвращение к заброшенному мультиплеерному проекту, а также полноценное продолжение серии в виде The Last of Us Part III. Дракманн избегал четких заявлений, но его высказывание дает фанатам надежду, что новые приключения в постапокалиптическом мире — лишь вопрос времени.
Последнее заявление Дракманна — это первое столь четкое подтверждение того, что бренд по-прежнему остается ключевым элементом планов разработчика, несмотря на параллельную работу над новым IP.
Naughty Dog в настоящее время занята разработкой своего нового амбициозного IP, Intergalactic: The Heretic Prophet. В то же время, учитывая глобальный успех бренда The Last of Us как в играх, так и на ТВ, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем мир Элли и Джоэла вряд ли куда-то исчезнет.
В третьей части выяснится, что дрожание рук Элли в The Last of Us Part II на самом деле было не проявлением панических атак, а признаком её мутации, и в конечном итоге она превратилась в Тирана, устранить которого направили агентов FEDRA, подозрительно похожих на Леона Кеннеди и Аду Вонг.
Но Беллу Рамзи они завалить не смогли ибо ее лоб не пробиваемый
Надеюсь это будет спин офф
главное чтобы не спинофф про Билла и Фрэнка
Ну он хотел словить наград и признания, как режиссер, потом понял, что не получится, ибо уже 2 сезон упал по качеству, поэтому решил вернуться к игорям. Вполне логичное решение.
Пусть лучше игры делает, хоть и спорные по многим вопросам (анимации и графика у его команды на высоте по создании игры), но кинцо он походу не вывез
После странной второй части и слабенького сериала потерял какой-либо интерес к этой теме. Какая-то магия или аура улетучилась, все превратили в мемы и посмешище.