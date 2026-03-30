Нил Дракманн прокомментировал "дорогу вперёд" для The Last of Us

Нил Дракманн, создатель The Last of Us, недавно окунулся в воспоминания в социальных сетях. Он опубликовал грубый набросок, который практически невозможно узнать, подписав его как оригинальную концепцию The Last of Us. Рисунок был сделан ещё в 2003 году, однако игра вышла лишь в 2013-м.
Сегодня разбирал гараж и наткнулся на свои оригинальные наброски 2003 года для питча игры о мужчине, его приёмной дочери и путешествии через разрушенную Америку. Это было невероятное путешествие. Я благодарен за каждый его этап, особенно за те несколько остановок, что ещё впереди на этой дороге.
Под изображением Дракманн намекнул, что впереди для The Last of Us — одной из лучших постапокалиптических вселенных когда-либо созданных — ещё остаётся немало пути.
Хотя на протяжении многих лет Дракманн уклончиво отвечал на вопросы о новой части игры, возможность её выхода никогда не была полностью исключена. Сейчас Naughty Dog работает над Intergalactic: Heretic Prophecy, но в 2025 году Дракманн подтвердил, что в студии также ведётся разработка некой «секретной игры».
Фанаты мгновенно отреагировали на это высказывание. Многие считают, что речь идёт лишь об оставшихся эпизодах сериала, тогда как другие в шутку предположили очередное переиздание. Самые преданные поклонники франшизы с надеждой ждут возвращения Factions — мультиплеерного режима — или отменённой игры в жанре extraction по вселенной The Last of Us.
По правде говоря, никто не знает, насколько глубокий смысл несут слова Дракманна. Но самые верные фанаты серии никогда не теряют надежды.
Хоть я и не люблю поветку и все такое, но не могу не признать что обе ластухи - шедевры! Особенно вторая! Оценки в стиме не дадут соврать!
Дракман дал нам историю,Дракман её продолжил и как я понимаю будет продолжать,а вот какой он человек это я считаю не стоит обсуждать(может он кусок какашки,может он лизоблюд,а может чучело на огороде, лично мне похер)главное что он сделал и это то чем мы пользуемся и пусть это продолжается.
"По правде говоря, никто не знает, насколько глубокий смысл несут слова Дракманна" - и это логично, ведь он то ещё днище, глубокое-приглубокое...
