По словам Троя Бейкера, The Last of Us Part 3 может предложить "совершенно другую историю"

Известный и хорошо знакомый актёр в мире игр — Трой Бейкер, голос Джоэла, считает, что в нынешнем состоянии франшизы The Last of Us есть ещё много чего интересного, и что он с удовольствием принял бы участие во всём, что будет дальше.

Я готов на всё. Если Нил [Дракманн] решит, что для меня найдётся место, то я уже научился его слушать, потому что он действительно умный. В загадке того, что произошло между Томми и Джоэлом, есть что-то прекрасное; есть всё это время, 20 лет, у вас есть такая прекрасная история, из которой можно выбирать. Я думаю, это отличная основа для сюжета.



Я также научился доверять Naughty Dog, и, возможно, за этим кроется совершенно другая история, о которой мы сейчас не думаем. Я позволю Нилу и Naughty Dog решить: оглядываясь назад, будем ли мы смотреть в будущее? Будем ли мы возвращаться к чему-то новому? Или будем продолжать изобретать? Это их решение.