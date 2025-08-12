По слухам, Naughty Dog выпустит The Last of Us: Part 3 после выхода PS6

Naughty Dog анонсировала свой последний проект, Intergalactic: The Heretic Prophet, почти год назад. Несколько месяцев спустя команда также подтвердила, что студия ведёт работу над другой игрой.

Ранее, Нил Дракманн несколько лет назад заявлял, что третья часть The Last of Us рассматривается, предполагая, что Naughty Dog в конечном итоге вернётся к The Last of Us. Рассказывая о будущем серии, инсайдер отметил, что третья игра появится только через много лет.

Last of Us Part 2 вышла всего через семь лет после первой части, а второй игре на данный момент уже пять лет.

По данным инсайдера Detective Seeds, The Last of Us Part 3, скорее всего, выйдет в какой-то момент на PS6-поколении.

Он считает, что пока не анонсированный проект Naughty Dog — третья игра серии, которая выйдет в середине поколения PS6. Это означает, что фанаты не увидят продолжения серии как минимум до 2030 года.

Ожидается, что Intergalactic: The Heretic Prophet также выйдет через несколько лет. Игра не упоминалась в крупных мероприятиях и обзорах PlayStation State of Play с момента её анонса в прошлом году, что позволяет предположить, что релиз состоится как минимум через год или два. Сама студия Naughty Dog пока хранит молчание о будущем серии.

На данный момент команда продолжает продвигать текущий телесериал и различные переиздания The Last of Us Part 1 и Part 2, и если заявление инсайдера осуществится, фанатам придется ждать продолжения The Last of Us Part 2 более десяти лет.