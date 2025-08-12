ЧАТ ИГРЫ
The Last of Us: Part 3 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
6.9 151 оценка

По слухам, Naughty Dog выпустит The Last of Us: Part 3 после выхода PS6

KoRnEr KoRnEr

Naughty Dog анонсировала свой последний проект, Intergalactic: The Heretic Prophet, почти год назад. Несколько месяцев спустя команда также подтвердила, что студия ведёт работу над другой игрой.

Naughty Dog работает над самой трудной для студии игрой, которая будет амбициознее The Last of Us и Uncharted

Ранее, Нил Дракманн несколько лет назад заявлял, что третья часть The Last of Us рассматривается, предполагая, что Naughty Dog в конечном итоге вернётся к The Last of Us. Рассказывая о будущем серии, инсайдер отметил, что третья игра появится только через много лет.

Last of Us Part 2 вышла всего через семь лет после первой части, а второй игре на данный момент уже пять лет.

По данным инсайдера Detective Seeds, The Last of Us Part 3, скорее всего, выйдет в какой-то момент на PS6-поколении.

Он считает, что пока не анонсированный проект Naughty Dog — третья игра серии, которая выйдет в середине поколения PS6. Это означает, что фанаты не увидят продолжения серии как минимум до 2030 года.

Ожидается, что Intergalactic: The Heretic Prophet также выйдет через несколько лет. Игра не упоминалась в крупных мероприятиях и обзорах PlayStation State of Play с момента её анонса в прошлом году, что позволяет предположить, что релиз состоится как минимум через год или два. Сама студия Naughty Dog пока хранит молчание о будущем серии.

На данный момент команда продолжает продвигать текущий телесериал и различные переиздания The Last of Us Part 1 и Part 2, и если заявление инсайдера осуществится, фанатам придется ждать продолжения The Last of Us Part 2 более десяти лет.

Искусственный интеллeкт

ничего она не выпустит. после провала лысой интергалактики компания потерпит такие убытки, что они либо закроются, либо их кто-нибудь поглотит. дрюкмана точно выгонят. делать ему нечего в игровой индустрии. да и в любой другой тоже

24
СнопакДоминатор

Ты там не обосрался печатая?

19
PatchyTaran

Поверь мне современный брак в виде соевых агуша геймеров, поглотят эту игру., как девушка лёгкого поведения поглощает кое-что "интересное " и это радужный монстр выйдет ещё в топ чартов

10
Искусственный интеллeкт PatchyTaran

после провала повесточного отряда самоубийц и конкорда - надежда есть

6
Ahnx

Не нужно. Эта серия испоганена второй частью навсегда.

20
PatchyTaran

И выйдет лез.биский мусор под соусом БЛМ, для соевых агуша геймеров

13
IgnobleLorcan

Сказал заднеприводный анимешник😂

4
PatchyTaran IgnobleLorcan

Самокритика это хорошо., но плохо что у тебя эмпатия к ним, особенно когда ты сам себе ставишь сердечко ☺️

Real Slim Shady

Надеюсь главная героиня будет Белла Рамзи

10
Makimah

Стас Ярушин выйдет дешевле.

8
Madiark

Гг скорее всего будет девочка транс азиатка из 2 части

5
Fatfaced

Конечно выйдет, но только после очередных ремастеров первой и второй частей!))

4
pavloalex

Жду - концовка 2ой части как бы намекала на продолжение истории.

3
алексей8888

Абы да кабы ...

2
Ds_Raider

Ору. А потом запилит ремастеры первых двух ремастеров для новой консоли?

2
Никита Дроздоvv

Хм, интересно

2
Tdante

Третяя часть действительно лучше чем ремастеры ремастеров. В конце концов беспалая все еще не умерла, можно что-то выжать.

1
