Шоураннер сериала слышал о планах Нила Дракмана на The Last of Us Part 3, но не уверен, что игра выйдет

Пока фанаты ждут третий сезон сериала The Last of Us, судьба игровой трилогии остаётся туманной. Шоураннер Крэйг Мазин признался, что слышал о планах Нила Дракмана на The Last of Us Part 3, но сам не уверен, что Naughty Dog решится продолжить историю.

В интервью Мазин рассказал, что у Дракмана есть наброски и идеи, но никаких решений пока не принято. Сам он не против увидеть продолжение, но также допускает, что The Last of Us Part II могло стать достойным финалом: «Иногда лучше просто порадоваться, что это вообще произошло».

Мазин отметил, что восхищён мастерством Naughty Dog в создании сюжетов, сравнив каждую игру студии с кинофильмом. Однако сейчас команда занята новым проектом — Intergalactic: The Heretic Prophet, научно-фантастическим боевиком о охотнике за головами. Возможно, это означает, что Naughty Dog решила отойти от постапокалипсиса и завершить главу о Джоэле и Элли навсегда.