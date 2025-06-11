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The Last of Us: Part 3 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
6.9 142 оценки

Шоураннер сериала слышал о планах Нила Дракмана на The Last of Us Part 3, но не уверен, что игра выйдет

butcher69 butcher69

Пока фанаты ждут третий сезон сериала The Last of Us, судьба игровой трилогии остаётся туманной. Шоураннер Крэйг Мазин признался, что слышал о планах Нила Дракмана на The Last of Us Part 3, но сам не уверен, что Naughty Dog решится продолжить историю.

В интервью Мазин рассказал, что у Дракмана есть наброски и идеи, но никаких решений пока не принято. Сам он не против увидеть продолжение, но также допускает, что The Last of Us Part II могло стать достойным финалом: «Иногда лучше просто порадоваться, что это вообще произошло».

Мазин отметил, что восхищён мастерством Naughty Dog в создании сюжетов, сравнив каждую игру студии с кинофильмом. Однако сейчас команда занята новым проектом — Intergalactic: The Heretic Prophet, научно-фантастическим боевиком о охотнике за головами. Возможно, это означает, что Naughty Dog решила отойти от постапокалипсиса и завершить главу о Джоэле и Элли навсегда.

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Tiger Goose

В третьей части выяснится, что дрожание рук Элли в The Last of Us Part II на самом деле было не проявлением панических атак, а признаком её мутации, и в конечном итоге она превратилась в Тирана, устранить которого направили агентов FEDRA, подозрительно похожих на Леона Кеннеди и Аду Вонг.

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