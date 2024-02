Следующей игрой Naughty Dog будет не The Last of Us, но у Дракманна уже есть концепт для третьей части

Президент Naughty Dog Нил Дракманн (Neil Druckmann) подтвердил, что The Last of Us еще не скоро выйдет, и объяснил, что ему кажется, что в этой истории есть "еще одна глава". Но это точно будет не следующая игра Naughty Dog: до неё компания выпустит как минимум ещё одну игру:

Дракманн практически подтвердил планы на The Last of Us Part 3 в новом документальном фильме о разработке The Last of Us Part 2, объяснив, что хотя это и не будет следующей игрой студии, он чувствует, что может придумать "еще одну главу". У него пока нет сюжета для сиквела, но есть "концепция" другой игры, которая будет самостоятельной, но при этом "станет связующим звеном для всех трех".

У меня нет истории, но у меня есть концепция, которая, как мне кажется, настолько же захватывающая, как первая, настолько же захватывающая, как вторая, м при этом является полностью самостоятельной, но при этом она соединяет все три части. Так что мне кажется, что у этой истории будет еще одна глава.