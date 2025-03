Слух: The Last of Us Part 3 находится на продвинутой стадии разработки

Фанаты The Last of Us получили новую надежду — по слухам, третья часть серии уже находится в активной разработке. Об этом сообщил инсайдер Дэниел Рихтман, утверждая, что некоторые сцены уже отсняты, а также утверждён каст актёров.

Информация появилась на фоне недавнего интервью Нила Дракманна, в котором он туманно намекнул, что не стоит делать ставки на The Last of Us Part 3. Однако поклонники помнят, что похожим образом он говорил и перед анонсом Part II.

Известно, что у проекта уже есть концепция, но Naughty Dog пока не спешит с анонсом. Возможно, студия не хочет отвлекать внимание от Intergalactic: The Heretic Prophet, своей следующей одиночной игры.

Стоит отметить, что Рихтман не всегда оказывается прав, поэтому слухи следует воспринимать с долей скептицизма.