Слух: The Last of Us Part 3 находится на продвинутой стадии разработки

Фанаты The Last of Us получили новую надежду — по слухам, третья часть серии уже находится в активной разработке. Об этом сообщил инсайдер Дэниел Рихтман, утверждая, что некоторые сцены уже отсняты, а также утверждён каст актёров.
Информация появилась на фоне недавнего интервью Нила Дракманна, в котором он туманно намекнул, что не стоит делать ставки на The Last of Us Part 3. Однако поклонники помнят, что похожим образом он говорил и перед анонсом Part II.
Известно, что у проекта уже есть концепция, но Naughty Dog пока не спешит с анонсом. Возможно, студия не хочет отвлекать внимание от Intergalactic: The Heretic Prophet, своей следующей одиночной игры.
Стоит отметить, что Рихтман не всегда оказывается прав, поэтому слухи следует воспринимать с долей скептицизма.
Слишком много слухов. Может быть, когда нибудь, возможно оно выйдет...
По итогу из текста я понял, что третья часть может выйти, а может и нет, автор в целом то сам не знает, но как бы возможно будет
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никто не занимается серьезной разработкой одновременно нескольких игр, так что "продвинутая стадия" и "активная разработка" - это наверняка брехня.
У них сейчас стремный лысый китаец в работе, если с ним возникнут проблемы, а они могут возникнуть, то наверняка все их проекты будет ждать ревизия. Ревизия - это не значит отмена или что-то в этом роде, но вот запороть уже сделанную работу она может.
Тут куждый день у них!То говорят отменили игру!То всё закончиться на второй части!Сёдня уже пишут что игра на продвинутой стадии!Завтра напишут что игра выйдет скоро))))
Вот же, хренов Дракман. Обещал ведь оставить эту историю в
Да по-любому будет третья часть (или неномерная). Вселенную продолжат развивать
Странно вроде отменили же третью часть, может я конечно ошибаюсь
Отменили мультиплеерный спинофф
Ближайшие лет 5 смысла вообще нет ждать.
та стадия разработки
Итоговый результат разработки