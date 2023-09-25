The Last of Us 3 действительно в производстве? Исполнительница роли Дины работает над "совершенно секретной игрой"

Компания Naughty Dog все еще не анонсировала свой следующий проект, но все больше геймеров убеждаются, что разработчики уже работают над The Last of Us Part III. На этот раз всколыхнула общественность Шеннон Вудворд, которая заявила, что актриса работает над секретной игрой.
Уже одно недавнее заявление Нила Дракманна заставило некоторых геймеров с нетерпением ждать анонса The Last of Us Part III. Однако найти конкретное подтверждение слухам сложно, но на этот раз поклонники Naughty Dog заметили именно актрису, играющую Дину.
Несколько дней назад Шеннон Вудворд опубликовала сообщение, в котором показала сеанс захвата движений - актриса упомянула, что работает над "совершенно секретной игрой". Большинство комментариев под ее сообщением связаны с The Last of Us Part III.
Может быть, это действительно первый тизер к The Last of Us Part III? Как всегда, мнения разделились, но мы можем быть уверены, что даже если TLOU3 не станет следующей игрой Naughty Dog, студия должна вернуться к этому IP в будущем.
Благодаря сериалу The Last of Us стал мировым хитом, поэтому наверняка найдется желающий не только на второй сезон сериала HBO, но и на следующую игру Naughty Dog.
Первая ещё ничего была, вторая полный шлак, третья автоматом мимо.
Может, это игровая адаптация "Карлик Нос"
Где то неделю назад прошел Ремейк первой части Один из нас.
Абсолютно обычная одноразовая игра странно что вокруг неё столько шумихи.
Ну после 2й части какая то часть игроков точно отвалится. Будем считать, что у игры нет продолжения. Придумали счастливый хепи енд в конце 1 части.
Не отвалится, для особо буйных сделают пару миссий с Джоэлом до событий первой части. А повесток еще на пару частей хватит.
Посмотрим на их продажи, тогда и ясно станет, пока я склоняюсь к провалу. Ведь Days Gone практически также продалась как и 2я часть(вот только Days Gone считается провалом, а вторая нет, хотя я бы сказал наоборот, ведь это новая игра была и у неё небыло вообще фанатов, но она догоняет почти Один из нас), а с учётом того что многим не зашло все то что они сделали с игрой, думается мне продажи будут не такими большими уже...