The Last of Us 3 действительно в производстве? Исполнительница роли Дины работает над "совершенно секретной игрой" ©

Компания Naughty Dog все еще не анонсировала свой следующий проект, но все больше геймеров убеждаются, что разработчики уже работают над The Last of Us Part III. На этот раз всколыхнула общественность Шеннон Вудворд, которая заявила, что актриса работает над секретной игрой.

Уже одно недавнее заявление Нила Дракманна заставило некоторых геймеров с нетерпением ждать анонса The Last of Us Part III. Однако найти конкретное подтверждение слухам сложно, но на этот раз поклонники Naughty Dog заметили именно актрису, играющую Дину.

Несколько дней назад Шеннон Вудворд опубликовала сообщение, в котором показала сеанс захвата движений - актриса упомянула, что работает над "совершенно секретной игрой". Большинство комментариев под ее сообщением связаны с The Last of Us Part III.

Может быть, это действительно первый тизер к The Last of Us Part III? Как всегда, мнения разделились, но мы можем быть уверены, что даже если TLOU3 не станет следующей игрой Naughty Dog, студия должна вернуться к этому IP в будущем.

Благодаря сериалу The Last of Us стал мировым хитом, поэтому наверняка найдется желающий не только на второй сезон сериала HBO, но и на следующую игру Naughty Dog.