The Last of Us 3 официально анонсируют в этом году? Нил Дракманн оставил интригующее сообщение

Возможно, Naughty Dog не слишком пышно празднует 10-летие одной из своих самых популярных серий. Factions, которая находилась в разработке несколько лет, принесла некоторые проблемы, работа над сериалом HBO была приостановлена на время, однако Нил Дракманн дал игрокам надежду. Многие обозреватели хотели бы, чтобы его последние слова стали небольшим тизером следующих шагов студии PlayStation.

The Last of Us - одна из самых популярных игр в каталоге Sony. Naughty Dog создала мир, который полюбился геймерам еще во времена PlayStation 3, а благодаря телевизионному проекту вселенная обрела большую фанатскую базу.

Разработчики уже несколько лет разрабатывают секретную игру, детали которой до сих пор окутаны тайной. Время от времени появлялись слухи, что Naughty Dog уже работает над The Last of Us Part III, а дебют игры возможен через год или два - ведь последняя "большая" игра студии, не считая сборника и ремейка, вышла на рынок в 2020 году.

Вчера первой The Last of Us исполнилось 10 лет, но команда выпустила сообщение, в котором открыто призналась, что в настоящее время нам не стоит ждать анонса новой части.

Нил Дракманн также не забыл об этом событии и обратился с посланием к сторонникам бренда - некоторые геймеры считают, что его слова являются отсылкой к полноценному сиквелу. Разработчик сообщил, что The Last of Us будет еще больше.....

С десятилетним юбилеем, The Last of Us! На этом пути были свои взлеты и падения... но, оглядываясь назад... я не могу не оглянуться! Спасибо за всю любовь, которую вы проявили к этому миру и его персонажам, которые так много значат для нас! Больше TLoU уже на подходе... до тех пор, держитесь и выживайте!

Пока неясно, есть ли у Factions шансы на дебют, поскольку проект потерял почти всех своих разработчиков, согласно недавнему отчету. Учитывая вышеизложенное, возможно, The Last of Us 3 действительно является следующим проектом Naughty Dog? В январе Нил Дракманн объявил о "большом годе" для The Last of Us, наверняка большая часть сообщества была бы рада увидеть анонс в конце 2023 или начале 2024 года.