Трой Бейкер намекнул на возвращение Джоэла из The Last of Us

Актёр Трой Бейкер, подаривший голос Джоэлу в серии The Last of Us, считает, что история персонажа ещё не закончена. По его мнению, знаменитый герой может вновь появиться в будущих проектах — причём не обязательно только в играх студии Naughty Dog.

В интервью Eurogamer Бейкер заявил, что надеется увидеть новые интерпретации персонажа в разных форматах. Он отметил, что Джоэл стал одним из самых узнаваемых героев современной игровой индустрии, и было бы здорово, если бы его продолжили показывать в других медиа — будь то сериалы, фильмы, комиксы или новые игры.

Актёр подчеркнул, что не хотел бы, чтобы исполнение Педро Паскаля в сериале HBO стало последним воплощением героя на экране. По словам Бейкера, персонаж уже давно вышел за рамки одной истории и заслуживает дальнейшего развития.

«Я уверен, что мы ещё увидим Джоэла — будь то в проектах Naughty Dog или где-то ещё», — отметил актёр.

Напомним, события The Last of Us Part II радикально изменили судьбу персонажа, что делает его возвращение в прямом продолжении маловероятным. Однако фанаты не исключают появление приквелов или спин-оффов, которые могли бы рассказать о жизни Джоэла в первые годы после начала пандемии кордицепса.

Дополнительным поводом для обсуждений стало и развитие телевизионной адаптации. Второй сезон сериала уже использует события второй части игры, и в будущем авторам, вероятно, придётся искать новые сюжетные направления, если продолжение франшизы в играх не выйдет достаточно быстро.