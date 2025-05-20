Внутри студии Naughty Dog идет разработка еще одной крупной игры - вероятно, продолжения The Last of Us

Ветеран игровой индустрии и креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил: внутри студии в разработке находится новый неанонсированный проект. Об этом он рассказал в подкасте Press X to Continue, отметив, что в этот раз он выступает не в роли ведущего разработчика, а занимает позицию продюсера и наставника команды.
Хотя Дракманн не раскрыл никаких подробностей о содержании проекта, его участие и формулировки, прозвучавшие в интервью, уже вызвали волну обсуждений среди поклонников. Основная версия — речь идет о третьей части The Last of Us, особенно с учётом растущей популярности франшизы, успеха сериала HBO и того, сколько сюжетных линий осталось нераскрытыми после финала второй части.
Сам Дракманн ранее уклончиво отвечал на вопрос о прямом продолжении: «Не стоит ставить на то, что The Last of Us получит еще одну часть». Тем не менее, учитывая ресурсы студии, внимание публики и внутреннюю организацию процессов, многие аналитики склонны считать, что Naughty Dog вряд ли рискнёт отвлекаться на менее громкие проекты, когда у неё в руках находится одна из самых узнаваемых игровых франшиз современности.
Тем более что другой публичный проект студии — Intergalactic: The Heretic Prophet — уже официально находится в производстве, а значит, этот новый проект создаётся параллельно, с другой командой и под пристальным вниманием Дракманна. Это может означать не только продолжение истории Элли и Эбби, но и потенциальное расширение вселенной на других персонажей и временные линии.
Каких-либо официальных комментариев от Sony или самой Naughty Dog пока не последовало.
Если там снова будет как в 1,2 части, ба быбы - мужики, спасибо не надо, лучше пойду в резидент очередной круг погоняю, где женщины выглядят как женщины а не как мужики, в один момент поймал себя на мысли, что , играю за бабу а она выглядит как мужик, и так мерзко стало, с тех пор забил на тлоу,
p.s. скорее всего сони не изменится и так и будет видеть в их играх подобное, но хочу ошибаться
Плевать , все равно сыграю
Скорее ты изменишь своим принципам.
отлично, это я жду
Вчера только в комментариях отмечал, что продолжению быть, а кто-то не верил. Будем ждать.
так никакого официального подтверждения и нет, это только предположения
Поживём-увидим
Мда. Соникуры опять будут играть в кино и радоваться петухам в кадре...
А игр новых со времен ps3 так и не выпустили
Наверное будет предистория про гомика Билла, Дракманн любит про этих делать
Одна из не многих компаний которая делает наикрутейшие сюжетки
Это хорошо. Это очень хорошо.
лучше Jak ремейкнули или продолжили.