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The Last of Us: Part 3 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
6.9 138 оценок

Внутри студии Naughty Dog идет разработка еще одной крупной игры - вероятно, продолжения The Last of Us

Gutsz Gutsz

Ветеран игровой индустрии и креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил: внутри студии в разработке находится новый неанонсированный проект. Об этом он рассказал в подкасте Press X to Continue, отметив, что в этот раз он выступает не в роли ведущего разработчика, а занимает позицию продюсера и наставника команды.

Хотя Дракманн не раскрыл никаких подробностей о содержании проекта, его участие и формулировки, прозвучавшие в интервью, уже вызвали волну обсуждений среди поклонников. Основная версия — речь идет о третьей части The Last of Us, особенно с учётом растущей популярности франшизы, успеха сериала HBO и того, сколько сюжетных линий осталось нераскрытыми после финала второй части.

Сам Дракманн ранее уклончиво отвечал на вопрос о прямом продолжении: «Не стоит ставить на то, что The Last of Us получит еще одну часть». Тем не менее, учитывая ресурсы студии, внимание публики и внутреннюю организацию процессов, многие аналитики склонны считать, что Naughty Dog вряд ли рискнёт отвлекаться на менее громкие проекты, когда у неё в руках находится одна из самых узнаваемых игровых франшиз современности.

Тем более что другой публичный проект студии — Intergalactic: The Heretic Prophet — уже официально находится в производстве, а значит, этот новый проект создаётся параллельно, с другой командой и под пристальным вниманием Дракманна. Это может означать не только продолжение истории Элли и Эбби, но и потенциальное расширение вселенной на других персонажей и временные линии.

Каких-либо официальных комментариев от Sony или самой Naughty Dog пока не последовало.

8
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Heather123

Если там снова будет как в 1,2 части, ба быбы - мужики, спасибо не надо, лучше пойду в резидент очередной круг погоняю, где женщины выглядят как женщины а не как мужики, в один момент поймал себя на мысли, что , играю за бабу а она выглядит как мужик, и так мерзко стало, с тех пор забил на тлоу,

p.s. скорее всего сони не изменится и так и будет видеть в их играх подобное, но хочу ошибаться

9
R01Adil

Плевать , все равно сыграю

hpi

Скорее ты изменишь своим принципам.

1
My life is a game

отлично, это я жду

6
GRTX2025

Вчера только в комментариях отмечал, что продолжению быть, а кто-то не верил. Будем ждать.

4
JIoMTuK

так никакого официального подтверждения и нет, это только предположения

GRTX2025 JIoMTuK

Поживём-увидим

Syntrax

Мда. Соникуры опять будут играть в кино и радоваться петухам в кадре...

А игр новых со времен ps3 так и не выпустили

4
pirlovcin

Наверное будет предистория про гомика Билла, Дракманн любит про этих делать

3
Terebowka PRO

Одна из не многих компаний которая делает наикрутейшие сюжетки

3
hpi

Это хорошо. Это очень хорошо.

2
mongol312

лучше Jak ремейкнули или продолжили.