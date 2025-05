Внутри студии Naughty Dog идет разработка еще одной крупной игры - вероятно, продолжения The Last of Us

Ветеран игровой индустрии и креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн подтвердил: внутри студии в разработке находится новый неанонсированный проект. Об этом он рассказал в подкасте Press X to Continue, отметив, что в этот раз он выступает не в роли ведущего разработчика, а занимает позицию продюсера и наставника команды.

Хотя Дракманн не раскрыл никаких подробностей о содержании проекта, его участие и формулировки, прозвучавшие в интервью, уже вызвали волну обсуждений среди поклонников. Основная версия — речь идет о третьей части The Last of Us, особенно с учётом растущей популярности франшизы, успеха сериала HBO и того, сколько сюжетных линий осталось нераскрытыми после финала второй части.

Сам Дракманн ранее уклончиво отвечал на вопрос о прямом продолжении: «Не стоит ставить на то, что The Last of Us получит еще одну часть». Тем не менее, учитывая ресурсы студии, внимание публики и внутреннюю организацию процессов, многие аналитики склонны считать, что Naughty Dog вряд ли рискнёт отвлекаться на менее громкие проекты, когда у неё в руках находится одна из самых узнаваемых игровых франшиз современности.

Тем более что другой публичный проект студии — Intergalactic: The Heretic Prophet — уже официально находится в производстве, а значит, этот новый проект создаётся параллельно, с другой командой и под пристальным вниманием Дракманна. Это может означать не только продолжение истории Элли и Эбби, но и потенциальное расширение вселенной на других персонажей и временные линии.

Каких-либо официальных комментариев от Sony или самой Naughty Dog пока не последовало.