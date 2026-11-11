Last Pirates: Die Together вышла в раннем доступе с кооперативными поисками сокровищ

Студия RetroStyle Games выпустила Last Pirates: Die Together — комедийное кооперативное приключение о пиратах. Игроки добывают сокровища, ломают двери, избегают ловушек и отбиваются от монстров.

Команда до четырёх человек использует растягивающиеся руки, чтобы унести как можно больше добычи капитану. Опасность представляют не только чудовища и ловушки, но и неудачные решения союзников.

Для пиратов доступны косметические образы по мотивам хоррор-персонажей и варианты оформления глаз — они не дают игрового преимущества.

Игра уже доступна в раннем доступе Steam и в программе Game Preview на Xbox Series X/S. Она поддерживает кроссплей между Steam и Xbox, а также Xbox Play Anywhere.