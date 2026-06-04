В Steam доступно демо кооперативного хоррора, полного хаоса, монстров и кучи сокровищ - Last Pirates: Die Together

В Steam вышла публичная демоверсия Last Pirates: Die Together — кооперативного хоррора для компании до 4 игроков от студии RetroStyle Games.

В Last Pirates игрокам предстоит исследовать опасный остров, собирать добычу и делать всё возможное, чтобы вернуться на свой корабль живыми, ведь угроз будет немало — монстры, ловушки и, самое главное, собственная неуклюжесть.

Демоверсия выходит через месяц после открытого плейтеста в апреле и значительно расширяет доступный контент. Среди нововведений — прогрессия между раундами с возможностью покупать предметы, расширенная карта с новыми локациями, врагами и оружием, улучшенная механика пушек, а также костюмы с отсылками к поп-культуре.

Попробовать демоверсию можно на странице Last Pirates: Die Together в Steam. Разработчики отмечают, что релиз игры в раннем доступе должен состояться в третьем квартале 2026 года.