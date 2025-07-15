Состоялся релиз полной версии пиксельного инди-хоррора Last Report

Если вы любите FNAF, то вам определённо стоит обратить внимание на этот проект, ведь в основе лежит похожая механика, но существенно переработанная.

Last Report предлагает игрокам примерить роль смотрителя парка, работающего в ночную смену. Действие разворачивается в лесистой местности под названием “Среди Зелёных Деревьев”. Основная задача — изучение снимков с камер наблюдения, где периодически фиксируются необъяснимые события. На изображениях могут появляться неопознанные объекты, а за окном вашего домика движения и шорохи, которые могут издавать не только животные.

Прогресс требует взаимодействия с другими рейнджерами через диалоговую систему. В ходе общения предстоит принимать решения, влияющие на развитие сюжета. Игровая атмосфера строится на ощущении изоляции в ночном лесу, где природное окружение несет потенциальную угрозу. Согласно описанию, игроку предстоит расследовать скрытую тайну парка, связанную с аномальными явлениями на фотоматериалах. Создавалась игра силами одного разработчика. Ожидать 20+ часов геймплея не стоит, так как по своей сути это игра на пару вечеров, но очень многие игроки высоко оценили проект.

В честь релиза, который состоялся 11 июля, на проект действует скидка в 20% и проект можно приобрести за 160 рублей. В игре есть достижения и русский язык.