Тактическая ролевая игра The Last Spell получила дополнение Dwarves of Runenberg и бесплатное обновление

Тактическая ролевая игра The Last Spell от издателя The Arcade Crew и разработчика Ishtar Games пополнилась дополнение Dwarves of Runenberg, доступным на ПК (Steam и GOG). Dwarves of Runenberg представляет новую карту, представляет гномов как игровой класс персонажей и добавляет новое оружие, а отдельное обновление, бесплатное для всех игроков, приносит дальнейшие улучшения.

Dwarves of Runenberg добавляет новую карту в городе Руненберг, где разрушаемые взрывные кристаллы и статуи, порождающие мобов, бросят вызов даже самым известным тактикам The Last Spell. DLC также добавляет класс игровых персонажей гномов, вводит новую систему предоставления перков, привязанную к расе каждого воина, и три типа оружия, каждый из которых имеет разные навыки. Дополнения Dwarves of Runenberg в совокупности предлагают освежающие альтернативные стратегические подходы к чрезвычайно полезным битвам The Last Spell против толп монстров.

Отдельно для The Last Spell также выпущено бесплатное обновление контента, предлагающее новую систему разбавления пула оружия, более 20 дополнительных перков и аксессуаров, а также исправления ошибок для всех владельцев базовой игры, независимо от того, приобретают ли они Dwarves of Руненберг.