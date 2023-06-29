Тактическая ролевая игра The Last Spell получит новые DLC в 2024 году ©

The Last Spell, тактическая пошаговая ролевая игра с элементами рогалика от инди-разработчика Ishtar Games, официально получит новые DLC в следующем году. Согласно новому блогу, опубликованному сегодня, в 2024 году будет выпущено несколько DLC, каждое из которых будет посвящено своей уникальной теме.

В блоге ничего не говорится о том, сколько DLC следует ожидать поклонникам, в каком начале года они выйдут и какой контент будут включать. The Last Spell недавно вышла из раннего доступа в марте 2023 года и уже доступна на ПК через Steam.

Совсем недавно The Last Spell также расширила свою вселенную, объявив об адаптации настольной игры. Если настольная игра окажется успешной, то все грядущие DLC для исходного материала также могут стать дополнениями для настольной игры.

Поклонники высоко оценили сбалансированный геймплей The Last Spell. Он проходит по тонкой грани сложности, которая позволяет вам потерпеть неудачу, но не мешает адаптироваться и в конце концов добиться успеха. Пока игра находилась в раннем доступе, она требовала много доработок, поэтому мы надеемся, что качество DLC будет таким же высоким.

Жаль, что разработчики так мало рассказали о DLC, кроме планов по их выпуску. Но сегодняшний анонс подтверждает, что The Last Spell ждет обширное будущее специального контента.