Авторы Prison Architect выпустили в релиз космический симулятор The Last Starship

Студия Introversion Software, известная по популярному симулятору управления тюрьмой Prison Architect, объявила о полноценном выходе своего нового проекта. Космическая песочница The Last Starship покинула ранний доступ в Steam, где она находилась последние три года. Общий цикл разработки игры занял пять лет, за которые команда выпустила более двадцати крупных обновлений контента.

Релизная версия 1.0 привнесла в игру финальные штрихи и ряд технических исправлений. Разработчики оптимизировали интерфейс редактора кораблей, уменьшив визуальную перегруженность, и добавили функции масштабирования в окне крафта. Серьезным изменениям подвергся режим выживания, где была переработана экономическая модель перевозки пассажиров. Теперь оплата за гражданских лиц поступает не мгновенно, а начисляется за каждый преодоленный сектор, причем сумма увеличивается по мере прогресса игрока.

Авторы также доработали механики взаимодействия с окружающей средой. Была обновлена система штормов и громоотводов. Молнии теперь приоритетно ударяют в защитные стержни, которые не только предотвращают урон оборудованию, но и способны накапливать энергию от ударов. Вероятность попадания молнии в корабль теперь напрямую зависит от количества вырабатываемой энергии и числа установленных громоотводов. Кроме того, обновление устранило множество ошибок, связанных с поиском пути экипажем, симметрией при строительстве и отображением спрайтов.

The Last Starship представляет собой двухмерный симулятор строительства звездолета. Игрокам необходимо проектировать корпус судна, прокладывать системы жизнеобеспечения, настраивать двигатели и вооружение. В игре реализована симуляция физики и ресурсов: от добычи руды и производства топлива до сражений с пиратами и исследования процедурно генерируемых звездных систем.

Разработчики подтвердили, что выход версии 1.0 не означает прекращение поддержки. Студия планирует выпускать обновления и видеоотчеты в течение всего 2026 года, а первый пострелизный патч ожидается уже в марте. Игра доступна в магазине Steam, где в честь выхода из раннего доступа действует временная скидка.