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об игре
Last Train Home 28.11.2023
Стратегия, RTS
6.1 164 оценки

"Last Train Home", стратегия выживания получила дополнение с новыми захватывающими миссиями

KAMA33
Новости

Ashborne Games из Чехии представили Legion Tales - первое дополнение к сурвайвал-стратегии Last Train Home. Этот аддон расширяет игровой мир десятком новых миссий, описывающих подвиги чехословацкого легиона.

Погрузитесь в новые приключения солдат Чехословацкого легиона в их захватывающем путешествии по дороге домой. Присоединитесь к Золтану, опытному боевому ветерану и рассказчику историй. Он с радостью поделится с вами своими воспоминаниями о братстве и доблести.

"Last Train Home" была выпущена на ПК в ноябре 2023 года.

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Last Train Home
28.11.2023
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

У этой игры нет ни малейшей вариативности сюжета.

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