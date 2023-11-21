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Last Train Home 28.11.2023
5.6 38 оценок

Мой поезд - моя крепость: новый трейлер стратегию Last Train Home посвятили улучшениям бронепоезда

butcher69
Новости

Великая война закончилась, но боевые действия продолжаются. Возглавьте отряд солдат, отчаянно пытающихся вернуться домой среди хаоса гражданской войны. Проведите их через суровую дикую природу на борту бронепоезда. Управляйте экипажем и ресурсами и постарайтесь выжить.

Маленький город на колесах - вот что такое бронепоезд для солдат. Помимо средства передвижения, он выполняет функции мобильной базы. В госпитальном вагоне врачи оказывают помощь раненым и больным, а в вагоне-кухне повара готовят необходимые продукты питания. В мастерских можно приготовить боеприпасы или изготовить теплую одежду. Игроки должны старательно ухаживать за поездом, проводя ремонты, улучшения и приобретая новые вагоны, чтобы раскрыть все его возможности.

Last Train Home разрабатывается компанией Ashborne Games в Брно, Чехия, и выходит на ПК 28 ноября 2023 года.

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Last Train Home
28.11.2023
Комментарии: 1
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Adbraxas

новый трейлер стратегиИ

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