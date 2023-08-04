Представлен новый сюжетный трейлер исторической стратегии Last Train Home ©

Last Train Home, историческая стратегия в реальном времени от разработчика Ashborne Games и издателя THQ Nordic, недавно получила новый трейлер, в котором основное внимание уделяется историческим источникам вдохновения для этой истории.

У Last Train Home в настоящее время нет даты выхода. Она будет доступна на ПК в Steam, где вы можете добавить её в список желаний.

В двух новых сообщениях на странице игры в Steam подробно рассказывается о сегодняшнем трейлере и будущих анонсах. Они объясняют, что в трейлере используется концепт-арт, который появится в игре, и что он отражает «преобладающее настроение» игрового процесса.

Кроме того, сегодняшние сообщения в Steam подтверждают, что на выставке THQ Nordic Digital Showcase 2023 11 августа 2023 года будет больше новостей о Last Train Home, и ожидается, что следующая демонстрация покажет больше игрового процесса.

Last Train Home представляет собой историю, вдохновленную реальными событиями, в которой Чехословацкий легион пытается вернуться в свою недавно образованную республику после Великой войны. Это несколько упущенная из виду часть истории, несмотря на то, что она по своей природе убедительна и вдохновляет.