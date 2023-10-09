Стратегия в реальном времени Last Train Home выйдет в конце ноября

Стратегия в реальном времени Last Train Home, посвященная Первой мировой войне, выйдет на ПК через Steam 28 ноября, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Ashborne Games. Демоверсия уже доступна для скачивания в Steam
Отправляйтесь в отчаянную миссию в глубинах разрушенной войной пустоши. Ваша цель - провести чехословацких солдат домой на борту бронепоезда, но предстоящий путь чреват опасностями. Оказавшись в центре жестокой гражданской войны между Красной и Белой армиями России,
Ваш отряд должен сохранять боевую форму, распоряжаться имеющимися ресурсами и поддерживать боевой дух любой ценой. Отправляйтесь в путешествие по мрачной и неумолимой Сибири, где мороз и безжалостная окружающая среда заставят вас работать на пределе возможностей. Ресурсов не хватает, команда измотана, но нужно идти вперед.
а что они забыли в сибири?