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Last Train Home 2023 г.
5.3 24 оценки

Стратегия в реальном времени Last Train Home выйдет в конце ноября

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butcher69
Новости

Стратегия в реальном времени Last Train Home, посвященная Первой мировой войне, выйдет на ПК через Steam 28 ноября, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Ashborne Games. Демоверсия уже доступна для скачивания в Steam

Отправляйтесь в отчаянную миссию в глубинах разрушенной войной пустоши. Ваша цель - провести чехословацких солдат домой на борту бронепоезда, но предстоящий путь чреват опасностями. Оказавшись в центре жестокой гражданской войны между Красной и Белой армиями России,

Ваш отряд должен сохранять боевую форму, распоряжаться имеющимися ресурсами и поддерживать боевой дух любой ценой. Отправляйтесь в путешествие по мрачной и неумолимой Сибири, где мороз и безжалостная окружающая среда заставят вас работать на пределе возможностей. Ресурсов не хватает, команда измотана, но нужно идти вперед.

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Last Train Home
2023 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Oscilograf

а что они забыли в сибири?

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