Анонсирована сюрреалистичная ролевая игра Last Wail of the Sea King про выживание внутри гигантского чудовища

Независимая студия Funke Munke представила свой новый проект под названием Last Wail of the Sea King. Необычная ролевая игра с видом от первого лица и пошаговой боевой системой вдохновлена классическими японскими ролевками. Сюжетная завязка рассказывает о морской экспедиции по охоте на морского владыку, которая обернулась катастрофой. В результате крушения главный герой, офисный стажер по имени Клайд, оказывается проглоченным заживо и попадает в бездну пищеварительного тракта умирающего исполинского левиафана, где корпоративное руководство все еще ждет от него трудовых результатов.

Внутренности морского монстра за долгие годы изменились до неузнаваемости из-за масштабного загрязнения океана мусором и токсичными отходами. Игрокам предстоит исследовать сюрреалистичные ландшафты из живой плоти, озера желудочной кислоты, свалки и даже полноценные офисные высотки корпоративной зоны, выросшие прямо в органах чудовища. Обитатели этого изолированного мира давно основали свои поселения и фракции.

Визуальный ряд проекта сочетает трехмерные локации и плоские двухмерные коллажи персонажей, созданные из гротескных фотографий с неестественной анимацией лиц. Путешествуя по кишащим мутантами внутренностям, стажеру придется формировать собственный отряд и принимать решения, определяющие состав команды. Среди потенциальных спутников можно встретить даже карикатурного начальника протагониста в строгом костюме с сигарой под именем Big Boss. Некоторые колоритные безумцы согласятся присоединиться к вылазке, тогда как другие станут серьезной преградой на пути к спасению.

Боевая система выполнена в традиционном пошаговом стиле с контролем запаса здоровья и очков выносливости. В сражениях против агрессивных аборигенов, мутировавших рыб с человеческими зубами и прочих порождений заразы ключевую роль играет распределение параметров. Грубая физическая сила наносит повышенный урон персонажам интеллектуального склада, а в бою активно применяются различные статусные эффекты вроде зловония. Исследование потайных уголков гигантского тела позволяет собирать экипировку и вооружение, необходимые для выживания группы.

Особый интерес вызывают сроки производства и технические параметры проекта. Несмотря на скромный размер дистрибутива всего в 800 МБ, официальный релиз запланирован только на 2027 год, поэтому ждать выхода столь нишевой инди-игры геймерам придется еще очень долго. Системные требования на странице проекта в сервисе Steam выглядят не менее контрастно. В графе минимальных характеристик разработчики в шутку или по ошибке указали 8 МБ оперативной памяти, но в рекомендованных параметрах неожиданно требуют мощные видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 1080, NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT.

В настоящее время любой желающий может опробовать проект лично благодаря демонстрационной версии Last Wail of the Sea King Demo, которая уже доступна в Steam. Игра заявлена эксклюзивно для персональных компьютеров под управлением 64-битных операционных систем Windows 10 и Windows 11. В списке локализаций значится 5 европейских языков с полной английской озвучкой, однако русские субтитры и интерфейс разработчиками не поддерживаются.