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Last Wail of the Sea King 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, От первого лица, Юмор
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Анонсирована сюрреалистичная ролевая игра Last Wail of the Sea King про выживание внутри гигантского чудовища

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Независимая студия Funke Munke представила свой новый проект под названием Last Wail of the Sea King. Необычная ролевая игра с видом от первого лица и пошаговой боевой системой вдохновлена классическими японскими ролевками. Сюжетная завязка рассказывает о морской экспедиции по охоте на морского владыку, которая обернулась катастрофой. В результате крушения главный герой, офисный стажер по имени Клайд, оказывается проглоченным заживо и попадает в бездну пищеварительного тракта умирающего исполинского левиафана, где корпоративное руководство все еще ждет от него трудовых результатов.

Внутренности морского монстра за долгие годы изменились до неузнаваемости из-за масштабного загрязнения океана мусором и токсичными отходами. Игрокам предстоит исследовать сюрреалистичные ландшафты из живой плоти, озера желудочной кислоты, свалки и даже полноценные офисные высотки корпоративной зоны, выросшие прямо в органах чудовища. Обитатели этого изолированного мира давно основали свои поселения и фракции.

Визуальный ряд проекта сочетает трехмерные локации и плоские двухмерные коллажи персонажей, созданные из гротескных фотографий с неестественной анимацией лиц. Путешествуя по кишащим мутантами внутренностям, стажеру придется формировать собственный отряд и принимать решения, определяющие состав команды. Среди потенциальных спутников можно встретить даже карикатурного начальника протагониста в строгом костюме с сигарой под именем Big Boss. Некоторые колоритные безумцы согласятся присоединиться к вылазке, тогда как другие станут серьезной преградой на пути к спасению.

Боевая система выполнена в традиционном пошаговом стиле с контролем запаса здоровья и очков выносливости. В сражениях против агрессивных аборигенов, мутировавших рыб с человеческими зубами и прочих порождений заразы ключевую роль играет распределение параметров. Грубая физическая сила наносит повышенный урон персонажам интеллектуального склада, а в бою активно применяются различные статусные эффекты вроде зловония. Исследование потайных уголков гигантского тела позволяет собирать экипировку и вооружение, необходимые для выживания группы.

Особый интерес вызывают сроки производства и технические параметры проекта. Несмотря на скромный размер дистрибутива всего в 800 МБ, официальный релиз запланирован только на 2027 год, поэтому ждать выхода столь нишевой инди-игры геймерам придется еще очень долго. Системные требования на странице проекта в сервисе Steam выглядят не менее контрастно. В графе минимальных характеристик разработчики в шутку или по ошибке указали 8 МБ оперативной памяти, но в рекомендованных параметрах неожиданно требуют мощные видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 1080, NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT.

В настоящее время любой желающий может опробовать проект лично благодаря демонстрационной версии Last Wail of the Sea King Demo, которая уже доступна в Steam. Игра заявлена эксклюзивно для персональных компьютеров под управлением 64-битных операционных систем Windows 10 и Windows 11. В списке локализаций значится 5 европейских языков с полной английской озвучкой, однако русские субтитры и интерфейс разработчиками не поддерживаются.

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