На ПК вышло демо приключения "Широта 76: Земля Онкилонов"

Полная версия ожидается в 2025 году

Российский независимый разработчик Anisimov Games выпустил демоверсию приключенческой игры «Широта 76: Земля Онкилонов». Пока она доступна только в Steam, где ее можно добавить в список желаемого. Заранее пополнить счет для покупки можно на сайте.

«Широта 76: Земля Онкилонов» — приключенческая метроидвания с головоломками, вдохновленная историей русской полярной экспедиции 1900-1902 года. Это история о группе смелых исследователей, решивших доказать существование призрачного острова в Арктическом океане.

Переключайтесь между персонажами, используйте крюк-кошку, изучайте окружение в поисках мамонтов, но избегайте охотников. Играть можно скрытно — а можно встретить опасность лицом к лицу.

Выход полной версии запланирован на 2025 год.