Клифф Близински назвал главную ошибку при создании LawBreakers - и признал, что Overwatch добил проект

Создатель Gears of War Клифф Близински откровенно рассказал о причинах провала LawBreakers и закрытия студии Boss Key Productions. В интервью 80 Level геймдизайнер признался, что судьба проекта во многом стала следствием неверных управленческих решений, а не только высокой конкуренции на рынке.

По словам Близински, одной из главных ошибок оказалось собственное эго. Он хотел построить студию вокруг себя и отказался сделать Рода Фергюсона сооснователем компании, хотя сегодня считает, что ему не хватало человека, способного вовремя возразить и скорректировать курс разработки.

Не менее спорным решением стало сотрудничество с Nexon. Студия сохранила права на интеллектуальную собственность и получила финансирование, однако издатель приобрёл лишь 20% Boss Key Productions. Как считает Близински, такие условия не мотивировали Nexon активно продвигать игру.

Разработчик также признал ошибкой выпуск LawBreakers только на PlayStation 4. Несмотря на более крупную аудиторию консоли Sony, команда фактически проигнорировала поклонников Gears of War, традиционно игравших на Xbox.

Однако переломным моментом стал анонс Overwatch. По воспоминаниям Близински, после просмотра дебютного трейлера Blizzard один из программистов прямо заявил: «Нам конец». Тогда разработчик надеялся, что LawBreakers сможет выделиться более реалистичным стилем, но позже признал, что игре не хватило яркой индивидуальности.

После неудачи LawBreakers студия в спешке выпустила в раннем доступе королевскую битву Radical Heights. Из-за нехватки времени проект стартовал даже без полноценной защиты от читеров. Близински сравнил положение команды с тонущим кораблём, из которого приходилось вычерпывать воду вёдрами.

Закрытие Boss Key Productions тяжело сказалось на самом разработчике. Он рассказал, что пережил личный кризис и столкнулся с алкогольной зависимостью. После госпитализации в марте 2026 года Близински начал терапию и сейчас постепенно возвращается в индустрию. В настоящее время он участвует в разработке многопользовательского хоррора Soul Walker, где занимает должность ведущего консультанта.