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LawBreakers 08.08.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.6 212 оценок

LawBreakers возвращается, но не официально: стартует первый фан-серверный плейтест

Procy_on
Новости

LawBreakers - это аренный херо-шутер от Клиффа Блезински, режиссера Gears of War. Игра давно умерла, но теперь собирается вернуться, хотя и неофициально.

Группа фанатов, называющая себя RELB, возрождает LawBreakers. Проект стартовал еще год назад, но только сейчас команда готова к первому публичному тестированию.

Блезински также дал свое согласие, как вы можете видеть в твите. Режиссер сообщил о проекте через свой официальный профиль. В настоящее время вы можете скачать лаунчер через дискорд.

RELB также рассказал о деталях этого проекта и о том, как он работает:

Это проект по возвращению LawBreakers к жизни, который осуществляется путем создания "фальшивых" серверов, которые использует оригинальный клиент игры. Вы можете принять участие в проекте, скачав лаунчер, установив хотфикс в свою игру и играя как обычно.
3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Забавно. Из того что помню об этой игре, в ней на момент закрытия не осталось ни одного игрока. Вообще ни одного. Откуда у нее взялись фанаты?

1
ДЕНИСКА_омск

Воскреснет чтобы умереть ещё сильнее

0
Мур Мур lamour

типа зачем? если бы она кому то была интересна, то она бы не умерла

0