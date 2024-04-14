LawBreakers возвращается, но не официально: стартует первый фан-серверный плейтест

LawBreakers - это аренный херо-шутер от Клиффа Блезински, режиссера Gears of War. Игра давно умерла, но теперь собирается вернуться, хотя и неофициально.



Группа фанатов, называющая себя RELB, возрождает LawBreakers. Проект стартовал еще год назад, но только сейчас команда готова к первому публичному тестированию.

Блезински также дал свое согласие, как вы можете видеть в твите. Режиссер сообщил о проекте через свой официальный профиль. В настоящее время вы можете скачать лаунчер через дискорд.

RELB также рассказал о деталях этого проекта и о том, как он работает:

Это проект по возвращению LawBreakers к жизни, который осуществляется путем создания "фальшивых" серверов, которые использует оригинальный клиент игры. Вы можете принять участие в проекте, скачав лаунчер, установив хотфикс в свою игру и играя как обычно.