Lay of the Land 08.04.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, Строительство, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир, Песочница
3.6 5 оценок

Состоялся релиз воксельной песочницы Lay of the Land

Extor Menoger

Независимая студия Southern Cross Interactive выпустила свой новый проект под названием Lay of the Land. Это приключенческая игра в жанре песочницы с элементами экшена и ролевой игры. Разработчики предлагают пользователям исследовать процедурно генерируемый мир, где абсолютно все подчиняется законам физики.

Геймерам предстоит выживать в опасных условиях. Огонь реалистично распространяется по окружению, песчаные дюны могут осыпаться, а потоки воды формируют русла в долинах. В проекте реализована масштабная воксельная система строительства. Игроки могут возводить сооружения любой формы благодаря разнообразным инструментам, таким как Цилиндр и Конус. Для создания новых предметов используется основанная на физике система взаимодействия. Весь процесс крафта происходит прямо в игровом мире без использования привычных меню. Пользователям достаточно положить ресурсы на землю и собрать из них рабочий инструмент.

Исследуя карту, игроки встретят различные биомы, включая заснеженные горы и грибные болота. В игре присутствуют мощные заклинания, уникальные виды оружия и опасные боссы. Для победы над противниками геймеры могут использовать полностью разрушаемое окружение, обрушивая на врагов своды пещер или деревья. В арсенале героя есть мечи, луки и магические способности, позволяющие замораживать или поджигать цели. Разработчики также добавили возможность улучшать снаряжение и приручать лошадей для быстрого перемещения.

Проект поддерживает 9 языков, включая полную локализацию интерфейса на русский язык. До 22 апреля игру можно приобрести в магазине Steam со скидкой 10 процентов за 769 рублей. Базовая стоимость составляет 855 рублей. Для комфортной игры при 60 кадрах в секунду в разрешении 1080p потребуются процессор уровня Intel Core i5-12600, видеокарта Nvidia RTX 3060 Ti и 16 гигабайт оперативной памяти. В проекте доступно 23 достижения.

METROP0LICE

На Тирдаун физикой и графикой похожа