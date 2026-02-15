ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Layers of Fear 3 TBA
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.5 2 оценки

Bloober Team анонсировала Layers of Fear 3

IKarasik IKarasik

Польская студия Bloober Team объявила о разработке Layers of Fear 3. Анонс прозвучал во время специальной трансляции, приуроченной к десятилетию хоррор-франшизы, которое отмечается в феврале 2026 года.

Команда, недавно выпустившая ремейк Silent Hill 2 и представившая Cronos: The New Dawn, рассказала, что намерена развивать вселенную Layers of Fear сразу в нескольких направлениях. В частности, запланирован выпуск книг от известных польских авторов. Одной из них станет писательница и певица Марта Бижан — она готовит роман, действие которого развернётся в мире игры.

Кроме того, разработчики сообщили о подготовке физического релиза саундтрека: музыку из серии планируют издать на CD и виниловых пластинках.

В завершение трансляции студия показала короткий тизер Layers of Fear 3. Подробностей о проекте пока нет — полноценный трейлер и детали геймплея обещают раскрыть позже.

57
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Stalker608

Хороший анонс. Блудер Тим большие красавчик.

16
Roayal cat

Они же говорили что не будут больше делать дерьмовые игры без геймплея и вот опять симулятор ходьбы. А все поляки такие свистуны?

12
SpacePRedator014

Видимо Кронос не сильно хорошо оценили (хотя игруля неплохая), вот решили к истокам вернутся, в конце концов, одно дело просто делать ходьбу и скримеры, совсем гораздо более сложная задача, сделать оружие, сделать боёвку, сделать врагов которые ещё и по идее должны быть интересными

QuerulousLytton

А кто сказал, что там не будет геймплея?

vertehwost

Серьёзно...?

4
Almut

Скукота. Вот второго Обсервера посмотрел бы (на ютубе, хах)

4
Tommy451

А разговоров то было...

3
YouTube_GamesTezi

Блин анимацию и графон уже сложновато отличить от реального видео с живым актёром.

1
Soler2

Ролик ни про что, игры нет, как и нет никакого контента 3 части. Бюджет для этого ролика потратили впустую.

Ди Гы

Был анонс разработки, как было с God of War где показали три римские цифры и приставку "ремейк", или DAO 7 с SH1 Remake. Просто показали название, прирендер, или просто сказали. Хз, не вижу проблемы.