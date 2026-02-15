Bloober Team анонсировала Layers of Fear 3

Польская студия Bloober Team объявила о разработке Layers of Fear 3. Анонс прозвучал во время специальной трансляции, приуроченной к десятилетию хоррор-франшизы, которое отмечается в феврале 2026 года.

Команда, недавно выпустившая ремейк Silent Hill 2 и представившая Cronos: The New Dawn, рассказала, что намерена развивать вселенную Layers of Fear сразу в нескольких направлениях. В частности, запланирован выпуск книг от известных польских авторов. Одной из них станет писательница и певица Марта Бижан — она готовит роман, действие которого развернётся в мире игры.

Кроме того, разработчики сообщили о подготовке физического релиза саундтрека: музыку из серии планируют издать на CD и виниловых пластинках.

В завершение трансляции студия показала короткий тизер Layers of Fear 3. Подробностей о проекте пока нет — полноценный трейлер и детали геймплея обещают раскрыть позже.