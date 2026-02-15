Bloober Team анонсировала Layers of Fear 3

Польская студия Bloober Team объявила о разработке Layers of Fear 3. Анонс прозвучал во время специальной трансляции, приуроченной к десятилетию хоррор-франшизы, которое отмечается в феврале 2026 года.
Команда, недавно выпустившая ремейк Silent Hill 2 и представившая Cronos: The New Dawn, рассказала, что намерена развивать вселенную Layers of Fear сразу в нескольких направлениях. В частности, запланирован выпуск книг от известных польских авторов. Одной из них станет писательница и певица Марта Бижан — она готовит роман, действие которого развернётся в мире игры.
Кроме того, разработчики сообщили о подготовке физического релиза саундтрека: музыку из серии планируют издать на CD и виниловых пластинках.
В завершение трансляции студия показала короткий тизер Layers of Fear 3. Подробностей о проекте пока нет — полноценный трейлер и детали геймплея обещают раскрыть позже.
Хороший анонс. Блудер Тим большие красавчик.
Они же говорили что не будут больше делать дерьмовые игры без геймплея и вот опять симулятор ходьбы. А все поляки такие свистуны?
Видимо Кронос не сильно хорошо оценили (хотя игруля неплохая), вот решили к истокам вернутся, в конце концов, одно дело просто делать ходьбу и скримеры, совсем гораздо более сложная задача, сделать оружие, сделать боёвку, сделать врагов которые ещё и по идее должны быть интересными
А кто сказал, что там не будет геймплея?
Серьёзно...?
Скукота. Вот второго Обсервера посмотрел бы (на ютубе, хах)
А разговоров то было...
Блин анимацию и графон уже сложновато отличить от реального видео с живым актёром.
Ролик ни про что, игры нет, как и нет никакого контента 3 части. Бюджет для этого ролика потратили впустую.
Был анонс разработки, как было с God of War где показали три римские цифры и приставку "ремейк", или DAO 7 с SH1 Remake. Просто показали название, прирендер, или просто сказали. Хз, не вижу проблемы.