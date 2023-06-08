Bloober Team рассказывает о сложностях быть первой студией, выпускающей игру на Unreal Engine 5 ©

Ужастик Layers of Fear от Bloober Team скоро получит ремейк, выход которого должен состояться через несколько дней. Игра выделяется использованием движка Unreal Engine 5, став первой игрой от третьей стороны, вышедшей на новой версии движка Epic Games.

В беседе с порталом WCCFTech программист Кшиштоф Канси и технический художник Михал Гаврон рассказали об использовании Unreal Engine 5. По их словам, работа над новой версией оказалась чрезвычайно приятной, несмотря на трудности, связанные с тем, что они одними из первых начали использовать новые технологии.

Работа с Unreal Engine 5 быстрая и очень приятная. Если говорить о скорости работы, то Lumen - это большое улучшение. Благодаря ему мы видим все эффекты сразу, без необходимости несколько часов "выпекать" свет.



Использование новой технологии - это всегда захватывающий вызов. В процессе предыдущего сотрудничества с Anshar Studios и Bloober Team при работе над Observer: System Redux мы были в числе первых игр для нового поколения консолей, так что мы не в первый раз сталкиваемся с этой задачей.



И как и в прошлых подобных случаях работы с новыми технологиями, нам предстоит многому научиться, многое спланировать и отладить в процессе работы. И, как всегда, есть моменты, которые прошли на удивление хорошо, и препятствия, которых мы не ожидали. Однако общий опыт оказался очень приятным, и мы довольны полученным результатом.

В настоящее время Layers of Fear использует Unreal Engine версии 5.1, но студия не исключает возможности перехода на версию 5.2. Однако они все еще изучают возможность перехода, прежде чем делать какие-либо заявления.

В игре будут использоваться технологии Lumen для создания более реалистичного света и теней, позволяющие создавать динамическое освещение, реагирующее на события в игре. Еще одна новая технология Unreal Engine 5 - Nanite, но в Layers of Fear она использоваться не будет, так как, по словам студии, она служит для облегчения рендеринга открытого мира и не нужна для линейной игры, такой как Layers of Fear.

Layers of Fear выйдет 15 июня 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра будет представлять собой ремейк первых двух игр в одном пакете, а также будет включать в себя неизданную кампанию.