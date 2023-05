Хоррор Layers of Fear не будет использовать главные преимущества Unreal Engine 5: в Digital Foundry разочарованы игрой ©

Bloober Team в прошлом году официально анонсирована интригующий хоррор Layers of Fear, который представляет собой необычный симбиоз первый двух частей Layers of Fear. Еще одной особенностью проекта стал продвинутый движок Unreal Engine 5. Разработчики обещали воссоздать с его помощью атмосферный ужастик и продемонстрировать возможности новых технологий. Вот только, как оказалось, главных преимуществ нового движка Layers of Fear 2023 года использовать вообще не будет.

Внезапное открытие сделали специалисты из Digital Foundry. Один из технических экспертов команды успел опробовать демоверсию Layers of Fear и легко обнаружил главные визуальные проблемы проекта. По его словам, хоррор не использует самые сильные стороны Unreal Engine 5. Более того, в Layers of Fear выглядит не как самый лучший представитель текущего поколения проектов.

Работа трассировки лучей в Layers of Fear

Как отметили Digital Foundry, их разочаровал тот факт, что Layers of Fear не использует продвинутую технологию трассировки лучей Lumen и детализацию моделей Nanite, которые и выделяют Unreal Engine 5 на фоне других движков. Кроме этого, эксперты пожаловались на текстуры низкого качества и заикания на любых настройках графики, хотя игры не должна вызывать проблем подобного рода.

Журналисты предположили, что Bloober Team изначально и не создавала Layers of Fear на Unreal Engine 5. Вероятно, проект был создан еще на Unreal Engine 5, а затем просто портирован на новую версию движка, поэтому в нем нет новых технологий.

Официальный релиз хоррора Layers of Fear назначен на 15 июня 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.