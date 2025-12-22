Хоррор Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition стал доступен на Nintendo Switch 2

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от Bloober Team вышла на Nintendo Switch 2. Окончательное издание хоррор-игры объединяет Layers of Fear, Layers of Fear 2, все ранее выпущенные DLC и совершенно новые главы на Nintendo Switch 2.

Layers of Fear – это игра от первого лица, сочетающая сюжетное исследование, головоломки с элементами психологического хоррора. Layers of Fear стала проектом, который в конечном итоге помог Bloober Team найти свою идентичность как создателя глубокого психологического хоррора. Она стала одной из первых игр студии, получивших широкое мировое признание – настоящий прорывной хит. Эта игра определила творческое направление Bloober Team и вывела студию на международную арену.

The Final Masterpiece Edition объединяет переплетающиеся истории трёх персонажей — Художника, Актёра и Писательницы — каждый из которых предан своему искусству. Атмосфера усиливается леденящим душу, завораживающе красивым саундтреком, написанным удостоенным наград музыкантом Аркадиушем Рейковским. Переработанное с использованием HDR и динамического освещения, это издание углубляет погружение в свой меланхоличный и леденящий душу мир.