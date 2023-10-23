"Камера! Свет! Начали!": Авторы Layers of Fear представили релизный трейлер бесплатного дополнения The Final Prologue

Посмотрите последний трейлер к игре Layers of Fear, чтобы узнать, чего стоит ожидать от The Final Prologue - новой главы игры в жанре ужасов.

В The Final Prologue вы займете место режиссера и попытаетесь разгадать тайны, лежащие в основе проблемного голливудского фильма. Как создатель фильма, вы можете формировать сцены по своему усмотрению. Вам предстоит создать самый лучший фильм ужасов - с насилием и жутью в качестве инструментов. Стремитесь завершить свой последний шедевр, даже если вокруг вас царит хаос. Есть ли у вас все, что нужно, чтобы стать великим?

The Final Prologue будет доступен 24 октября бесплатно для всех владельцев игры Layers of Fear. Она доступна в виде отдельной главы в меню базовой игры.

Layers of Fear доступна для линейки Apple silicon Mac, PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.