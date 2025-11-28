Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition 19 декабря появится на Nintendo Switch 2

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition ранее была анонсирована для Nintendo Switch 2, но теперь появилась точная дата выхода и полноценный трейлер. Игра выйдет 19 декабря 2025 года.

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition включает в себя Layers of Fear, Layers of Fear 2, все дополнения DLC и совершенно новые главы. Поддерживаются HDR, трассировка лучей и динамическое освещение. Кроме того, доступны управление движением и использование сенсорного экрана.

Layers of Fear — это игра от первого лица, сочетающая в себе исследование сюжета, головоломки и психологический хоррор. Final Master Edition объединяет переплетённые истории трёх персонажей — Художника, Актёра и Писателя, каждый из которых одержим своей преданностью искусству. Атмосферу игры усиливает леденящий душу, но в то же время завораживающе прекрасный саундтрек, написанный удостоенным наград музыкантом Ареком Рейковски. Обновлённое издание с HDR, трассировкой лучей и динамическим освещением ещё глубже погружает в меланхоличный и леденящий душу мир.