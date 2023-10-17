Новые подробности и скриншоты бесплатной сюжетной главы для хоррора Layers of Fear ©

Разработчики из студии Bloober Team раскрыли новые подробности о предстоящей новой бесплатной главе для игры Layers of Fear. Этот эпизод будет доступен игрокам 24 октября 2023 года, и это случится в честь 15-й годовщины создания студии.

В данной главе сюжет будет связан с миром кинематографа, а главным персонажем станет Режиссер.

Сядьте в режиссерское кресло и примите руководство над проблемной голливудской постановкой. Погрузитесь в душу создателя фильма в стремлении завершить последний шедевр, даже если все вокруг скатывается в хаос

Команда Bloober Team в настоящее время работает над несколькими проектами, включая Silent Hill 2 Remake, а также проекты с обозначениями Project C, Project G, Project H, Project M и Project F.