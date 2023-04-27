Новый трейлер Layers of Fear демонстрирует завораживающий визуал хоррора на Unreal Engine 5 ©

В преддверии глобального выхода игры Layers of Fear в июне этого года Bloober Team и Anshar Studios поделились новыми геймплейными кадрами, демонстрирующими работу игры на движке Unreal Engine 5.

Видео демонстрирует совершенно новые механики и потрясающие визуальные улучшения по сравнению с оригиналом, и это будет одна из первых игр, выпущенных на Unreal Engine 5.

Layers of Fear представляет новые основные игровые механики, и одним из таких улучшений является добавление фонаря, полезного инструмента, который окажется незаменимым в противостоянии страхам, таящимся в сюжете игры.

Музыкальное сопровождение игры также было обновлено: Арек Рейковски, двукратный номинант в категории "Лучший саундтрек" премии Hollywood Music in Media Awards и обладатель награды Digital Dragons за лучший саундтрек к игре The Medium, написал партитуру, которая придает игре дополнительную напряженность.

Создавая игру с нуля, чтобы максимально использовать все возможности движка, разработчик сосредоточился на создании "целостного, захватывающего ужастика с непревзойденными техническими характеристиками".

Layers of Fear поддерживает трассировку лучей, HDR и разрешение 4K для повышения визуальной точности и реалистичности. Отражения в игре и общая графическая точность будут заметны. Кроме того, в игре используется глобальное освещение Lumen для достижения динамического освещения, визуальные эффекты Niagara для создания эффектов частиц в реальном времени и система управления Action System Controls для улучшения процесса разработки и оптимизации всех игровых механик.

Игра выглядит так, как будто она понравится как фанатам, так и новичкам франшизы, поскольку в нее входят оригинальная игра, Layers of Fear 2, а также все DLC, включая новую главу под названием The Final Note. Новая глава представляет собой альтернативный взгляд на сюжет первой игры.

В Layers of Fear также будет представлена никогда ранее не рассказывавшаяся история Писателя, которая связывает все части серии воедино.

Игра выйдет в июне для ПК через Epic Games Store и для PS5 и XBox Series X/S.