По словам разработчиков, Layers of Fear на консолях и Mac точно такая же, как и на ПК ©

Layers of Fear — первая сторонняя игра, разработанная на Unreal Engine 5 и вышедшая на рынок. За неделю до выхода этого ремейка (который также содержит новую историю The Final Note) знаменитых хоррор-игр портал Wccftech взял интервью у технического художника Михала Гаврона.

Среди различных технических тем журналисты интересовались набором функций консолей, целевым разрешением и частотой кадров. Вот что сказал Гаврон:

На консолях используются те же графические настройки и функции, что и на ПК. Существует полная реализация Lumen с поддержкой Ray Tracing и Niagara.

На консолях у игрока будет выбор между режимами «Качество» и «Производительность». Качество — это аппаратный режим трассировки лучей с максимальными настройками графики в разрешении 4K и 30 кадрах в секунду. Режим производительности – 60 кадров в секунду с динамическим разрешением до 1440p с более низким качеством графики. Для XSS разработчики предлагают 60 кадров в секунду в режиме производительности с дополнительными оптимизациями.

Layers of Fear для Mac — это та же игра, что и для ПК, без каких-либо компромиссов в производительности. Версия для Mac также поддерживает систему глобального освещения и отражений Lumen от движка Unreal 5, а также масштабирование MetalFX для повышения производительности и качества.

Layers of Fear — одна из нескольких игр, выходящих на Mac (включая Death Stranding: Director’s Cut Хидео Кодзимы). Тем не менее, наиболее захватывающим событием для игр на Mac стало, пожалуй, добавление Wine в Game Porting Toolkit, что обеспечило поддержку многих компьютерных игр DX12.